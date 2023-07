El agresor que le dio una patada a un árbitro en Argentina se suicida

El joven, de 24 años, habría tomado la decisión de quitarse la vida después de la viralización de las imágenes del feroz ataque al colegiado "Se me nubló, no fue queriendo, cuando me rescaté de lo que hice ya era todo distinto, ya ahora es todo distinto”, explicó antes de matarse

Williams Alexander Tapón, el joven que ha sido noticia en las últimas horas en Argentina por agredir brutalmente a un árbitro y pegarle una patada en la cabeza durante una discusión en un partido amateur en la localidad bonaerense de Sarandí el sábado ha sido hallado muerto.

Tapón había sido sancionado por la Agencia de Prevención de la Violencia al Deporte con el derecho de admisión de por vida a los estadios de fútbol. Además, había sido imputado por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.

El joven habría tomado la decisión de quitarse la vida después de la viralización de las imágenes del feroz ataque a Ariel Paniagua, que había denunciado al jugador en la Comisaría 4° de Avellaneda. A última hora de la noche de este lunes, en las vías del tren a la altura de General Paz y Heredia, cerca de su propia casa en Gerlim, el cuerpo del futbolista fue encontrado tras una llamada al 911. Según precisaron fuentes policiales a 'Infobae', el chico de 24 años se habría efectuado un disparo con un arma de fuego en la cabeza.

Antes de suicidarse, Tapón habló sobre la agresión que realizó contra el árbitro y reconoció que le pidió disculpas.

“Iban dos minutos del partido y le habían pegado a un compañero mío, y el árbitro no cobraba. Yo le decía ‘juez cóbrala, si la viste, estás a dos metros’, y me decía que no la veía. Seguimos jugando y seguimos jugando, pero no veía nada de ellos, y a nosotros a penas hacíamos una mal ya nos sacaba amarilla. Se me nubló, no fue queriendo, cuando me rescaté de lo que hice ya era todo distinto, ya ahora es todo distinto”, explicó.