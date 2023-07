Melanie Serrano abandona el Barça

Tras 19 temporadas en el club, 18 como jugadora y uno como entrenadora, se desvincula del equipo de su vida para "afrontar nuevos retos profesionales" "Como dije el día que anuncié mi retirada: Melanie es el Barça y el Barça es Melanie. Siempre culer", ha escrito en Instagram

El 13 de mayo de 2022 Melanie Serrano anunció su retirada como futbolista tras 18 años en el FC Barcelona, convertida en la jugadora que más años ha permanecido en el club. Una auténtica leyenda. Un mito viviente.

"Cuando una ve que no aporta al equipo lo que quiere aportar y no ayuda al club a dar el nivel necesario busca otras maneras. Ha llegado la hora de poner fin a una etapa y abrir una nueva con otras motivaciones, pero siempre ligada al equipo", reflexionó ese día.

A partir de ahí comenzó una nueva etapa dentro del club como entrenadora en el Infantil D, con el que ha ganado la liga en su debut en los banquillos. Un año después, sin embargo, Melanie ha pensado que toca afrontar nuevos y retos.

"Hay momentos que te gustaría que no llegaran nunca, pero cuando llegan, hay que afrontarlos. Os quiero anunciar que, tras 19 años en el FC Barcelona, me desvinculo del club de mi vida para afrontar nuevos retos profesionales", ha publicado la exjugadora azulgrana en un mensaje en su cuenta de Instagram acompañado por una fotografía en la que se besa el escudo del Barça.

"Han sido 18 temporadas como jugadora y uno como entrenadora en las que he crecido como persona y como profesional. Me llevo una experiencia y un aprendizaje para toda la vida y quisiera dar las gracias a todo el mundo que me ha ayudado en todo este tiempo, en el que he tenido el enorme privilegio de vestir más de 500 veces la camiseta del Barça, ganar muchos títulos y ver la ilusionante evolución de nuestro deporte desde la primera fila. Como dije el día que anuncié mi retirada: Melanie es el Barça y el Barça es Melanie. Siempre culer", ha ahondado en la red social. Gracias a ti, Melanie.