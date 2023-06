Suerte que el fútbol femenino no interesa en Arabia

El Madrid ha tocado fondo esta temporada y ya ha empezado su renovación. Ayer saltó la sorpresa con la anunciada salida de Benzema que se suma a las bajas de Hazard, Mariano y Asensio. Es verdad que Florentino se ahorrará 75 millones en fichas, pero también es cierto que tendrá que componer un equipo nuevo, competitivo y ganador. No es fácil rehacerse cuando un crack del nivel de Benzema deja un equipo.

De momento, quien más gana es el Barça y quien más pierde es el Madrid y la Liga española. Sin Messi y sin Benzema el campeonato español quedará huérfano de estrellas mundiales. Con Haaland en el City, Mbappe en París y la despedida de referentes como Busquets habrá que potenciar a los jóvenes valores y convertirlos en cracks. Veremos a que futbolista es capaz de fichar el presidente blanco o si Laporta hace una de las suyas y logra lo imposible... La situación económica del Madrid es ahora mucho mejor que la del Barça, pero ninguno de los dos equipos puede competir con los impronunciables clubs de Arabia o con el dinero de Abu Dhabi y Qatar.

Por eso, son ellos los que se llevan a las grandes estrellas a clubs como el PSG y el City o a retirarse en Arabia. Es una verdadera locura ofrecer 200, 300 o 400 millones por Cristiano, Messi o Benzema. Una locura y un flaco favor al fútbol. Nadie vale ese dinero y menos por jugar en una liga menor. En fin, que habrá que replantearse el futuro de nuestros clubs. De lo contrario, correremos el riesgo de formar a fantásticos futbolistas para que luego vengan unos señores cargados de dinero y se los lleven sin apenas dar las gracias.

LA FIESTA CONTINÚA

Por suerte en los países árabes el fútbol femenino no está bien visto. No les interesa. Digo esto porque podría pasar lo mismo con las futbolistas que con las estrellas masculinas.

El presupuesto del Barça femenino ronda los doce millones de euros. Así que cualquier acaudalado árabe solo tendría que descolgar el teléfono y llevarse la sección entera. De momento, no ocurrirá. Por tanto, los culés podrán disfrutar de este equipo maravilloso. Que no paren las celebraciones. Una Champions no se gana cada día.