Alexia Putellas relata el día en el que se plantó en el Barça: "No queremos salir así"

El fútbol femenino está viviendo una verdadera explosión que acaba afectando el modus operandi de un deporte vinculado al máximo al fútbol masculino. Este choque se vivió también en el FC Barcelona, según relata la propia Alexia Putellas el libro 'Capitanes' de Guillem Balagué en un capítulo en el que las jugadoras del Barça se plantaron ante una situación de desigualdad con sus compañeros. El boom del fútbol femenino tuvo que derrumbar antes algunos muros.

"Hicimos un shooting de esos que nos hacen, y las camisetas con talla de chica no habían llegado. Te estoy hablando de hace uno o dos años. No eran solo tallas de chico, es que además eran L y XL, parecía que llevábamos un pijama. Normalmente, haces el shooting con tres o cuatro compañeras, y cuando vimos cómo nos quedaba aquello, dijimos: 'No queremos salir así, es el Barça, te ve todo el mundo y no nos vemos bien. Lo hablamos y dijimos que no queríamos'", contó .

El plante

"Nos dijeron: 'Hacednos el favor, la talla femenina aún no está lista' y no sé qué. Bueno, pues si no está lista, no salimos en el shooting. ¿Verdad que no pasaría nunca y no está en la cabeza de nadie que el equipo masculino tuviera que hacer un shooting y solo dispusiesen de camisetas femeninas? Pues es lo mismo", agregó.

"Lo comunicas, y es más un feedback para que no vuelva a ocurrir. Debo decir que no volvió a ocurrir, y que no era algo del Barça...", indica para recalcar la transformación que ha sufrido este deporte en los últimos cinco años, tiempo en el que se pusieron a la venta las primeras camisetas del Barcelona en el Barça Store de Passeig de Gracia de Barcelona. Más adelante, incluso, se lanzaron camisetas de fútbol femenino para hombres.