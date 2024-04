Aitana Bonmatí: "Nos hemos convertido en referentes"

Ya está acostumbrada a hablar tras ganar un premio, pero no por estar acostumbrada deja de ser especial para ella seguir coleccionándolos. Esta vez le tocó hablar tras llevarse el premio a mejor deportista del año y el de mejor equipo del año que compartió con Salma Paralluelo e Ivana Andrés como representantes de la selección española femenina. Tras los trofeos, tocaba pasar por rueda de prensa, donde hablaron las tres, aunque fue la de Sant Pere de Ribes la que llevó la voz cantante.

"Nos hemos convertido en referentes. Cuando yo era pequeña era imposible tener. Orgullosas de serlo, no solo para niñas sino tambien para niños. Al final los éxitos colectivos te cambian un poco a nivel de repercusión social. Es un orgullo, aunque yo sigo siendo la misma, con mi gente, eso es lo más importante", indicó Aitana Bonmatí.

“Todos los premios son importantes, no me gusta quedarme con uno. Los individuales vienen después de trabajos colectivos. Eso sí, esto es diferente, es especial, porque aquí englobamos a todo el deporte y no solo al fútbol. Es un placer estar aquí porque hay grandes deportistas de todos los deportes", prosiguió la centrocampista azulgrana.

Salma: "Que disfruten haciendo lo que hacen"

También habló Salma, que envió un mensaje a las niñas que quieran ser futbolistas: "Que decidan lo que quieran hacer y que disfruten haciendo lo que hacen. Que luchen por sus objetivos y por sus sueños siempre".

Ivana Andrés, por su parte, precisó que "es verdad que nos hemos convertido en referentes, que hemos dado un pasito más. Es el fruto a todo el trabajo de todo el fútbol español, de esas pioneras hasta nosotras. Queremos más, somos ambiciosas. Quermos abrirles todas las puertas que podamos a las futuras generaciones".

Por último, Aitana acabó hablando de la eliminatoria de Champions ante el Chelsea. Perdieron el primer partido, pero aunque queda guerra por delante: "Queremos estar en una nueva final de la Champions, lo daremos todo. Sé que lo darmos todo y lucharemos hasta el final”.