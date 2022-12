Sergi Puig y Pelayo se unen a la enfermería del Sabadell

El portero, con un golpe en la cabeza, dio el susto en el entrenamiento del miércoles y será baja varios días obligado a hacer reposo Por su parte, Pelayo Suárez sufre una contusión con edema óseo en la rodilla derecha y amplía la nómina de ausencias

Esta semana el Sabadell ha roto un cristal mientras pasaba por debajo de una escalera y se le cruzaba un gato negro. Después de anunciar la baja Alberto Fernández, que tiene roto el ligamento del menisco interno de la rodilla izquierda, el parte médico sumó en las últimas horas dos nuevas bajas: Sergi Puig y Pelayo Suárez.

El portero dio el susto en el entrenamiento del miércoles al sufrir un fuerte golpe en la cabeza en una mala caída. Fue ingresado en el hospital aunque afortunadamente no pasó a mayores y está ya en casa. Su baja es indefinida pero una vez superado el protocolo de reposo se le espera que vuelva en unos días.

Sergi Puig se había asentado en la titularidad en los últimos compromisos, aunque Víctor Vidal, por rotaciones, jugó el último partido contra el Murcia. Así, Vidal repetirá el domingo bajo palos en la visita al Osasuna Promesas. Gabri Garcia deberá tirar de la base para completar la convocatoria ya que el tercer portero, Carles Segura, aún recuperándose de la fractura de un dedo de una mano.

Com ja sabeu, ahir vaig tenir un ensurt gros a l'entrenament per una mala caiguda, però per sort ja estic a casa. Ara paciència i segur que ben aviat torno a donar guerra. Gràcies a tots pels missatges i per preocupar-vos 🙏🏼💙 pic.twitter.com/VBtckSpoeS — Sergi Puig Herrera (@spuigherrera) December 15, 2022

Las malas noticia no terminan ahí, ya que el club también confirmó que Pelayo Suárez sufre una contusión con edema óseo en la rodilla derecha. Su evolución marcará la disponibilidad, pero por lo pronto se une a la enfermería con Adán Gurdiel, Alberto Fernández, Carles Segura y Sergi Puig.

“Por ahora el club me ha transmitido tranquilidad y confianza en poder puntuar en Pamplona, pero no como un ultimátum sino como una necesidad que tenemos. Espero que sigan confiando en mí, estoy con ganas de sacar esto adelante, me veo capacitado y el equipo está conmigo”, dijo el técnico en rueda de prensa.