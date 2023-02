Pele: "Me hace ilusión volver al Olímpic"

El defensa visita esta jornada el feudo de su exequipo en un partido de rivales directos, en busca de acercarse al play-off Jaume Pascual, Salva Torreño y Joel Priego, ahora en el Manresa, también tienen pasado terrasista

Este domingo (17.00 horas) el Estadi Olímpic de Terrassa acoge uno de los derbis catalanes del grupo tres de Segunda Federación. Terrassa y Manresa se enfrentan en un duelo de rivales directos que aspiran al play-off.

Mucho en juego y también muchos viejos conocidos sobre el césped para la afición egarense. Y es que son varios los jugadores visitantes con pasado en el Terrassa. Como apunta uno de ellos, Antonio Pelegrín, ‘Pele’, “somos cuatro y si cuentas a Ferran que también estuvo en el club como segundo entrenador pues somos cinco”. Se refiere a Jaume Pascual, Salva Torreño y Joel Priego, que al igual que él, se medirán a su exequipo.

Partido de emociones

El defensa, que llegó al Manresa en enero de 2022, procedente del conjunto egarense, reconoce que este encuentro “lo afrontamos como un partido más aunque tenemos ese aliciente de que al haber jugado allí siempre es un partido más bonito y más ilusionante para nosotros”.

Para todos ellos, será además la primera vez que jueguen en el feudo terrasista tras la remodelación. “Nosotros no hemos pisado el estadio y desde que llegué han pasado muchos años y me hace especial ilusión volver al Olímpic”, afirma Pele a este diario.

Pero pese al bagaje, el futbolista del Manresa asegura que este domingo, sobre el verde, “no hay amigos”. “Lucas no estará porque está sancionado pero si coincido con Álex Fernández en el campo, haré como que no lo conozco aunque cuando acabe el partido volveremos a ser como hermanos”, asegura a Sport.

Pele llega de marcar un gol durante el partido ante el Atlético Saguntino en la última jornada liguera, una diana que solo sirvió para recortar distancias y que el defensa de l’Hospitalet no celebró. Tampoco lo hará si consigue repetir ante su exclub. “No me lo planteo pero por el respeto y el cariño que tengo al club y a la gente que le rodea no lo celebraría”, afirma, aunque reconoce que, en el mundo del fútbol “nunca digas nunca”.