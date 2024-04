Las expulsiones le cuestan mil euros al Cornellà

Las dos tarjetas rojas que vio el Cornellà el pasado sábado ante el Arenteiro tienen un coste para la entidad que va más allá de lo deportivo, también económico.

A los 58 minutos, Clau Mendes fue expulsado por doble amarilla tras una jugada donde el ariete quiso rematar un balón muerto en el área que ya atajaba el meta galaico Pablo Brea, y pocos minutos después el segundo entrenador Juan José Prior vio la cartulina roja directa por sus protestas a la colegiada Marta Huerta de Aza.

Dos tarjetas que, además de la importante ausencia del delantero nacido en Lanzarote pero internacional por Guinea Bissau, acarrean sendas multas que ascienden a algo más de mil euros.

La roja a Clau Mendes supone 345 euros de castigo y la de Prior un total de 690 para el juez de competición. Perjuicio económico para las arcas del club del Baix Llobregat.

Teddy, autor del gol ante el Arenteiro, resaltó por su parte que “veo al equipo muy bien, muy metido. En Sabadell hay que salir a muerte a competir por el partido y traernos los tres puntos".

El ariete de los cornellanenses resaltaba que "el míster me ha dado mucha confianza, me pone en mi sitio y el vestuario me ha acogido muy bien. Tenemos que afrontar la recta final con buenas sensaciones para lograr el objetivo. Hay equipo para hacerlo, sin depender de nadie”.