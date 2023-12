Catalunya amateur, en suspense

El combinado de Robert Vila, a la espera del sorteo para saber si pasa de ronda Tanto el seleccionador como los jugadores salieron satisfechos de los dos partidos

Finalizada la primera fase de la Copa Regiones UEFA la Selección Catalana todavía no sabe si avanza hacia la fase Intermedia o, por el contrario, queda eliminada. La Rioja, Asturias, Madrid, Cantabria, Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha ya están clasificadas, y la octava selección que pase de ronda se determinará por sorteo entre Cataluña y Galicia, que terminaron la primera fase empatadas a todo.

El seleccionador Robert Vila valoró el partido en el programa Marcador Catalunya de Ricard Vicente: “Ellos apretaban por dentro, con muchas interrupciones y nos costaba pasar la pelota de un lado al otro, por lo que los laterales Pol Fernández y Marc Muñoz no podían correr por fuera y se chocaban con los extremos Didac y Joaco. También es cierto que hemos jugado dos partidos muy exigentes desde el punto de vista físico en menos de 18-20 horas".

"En la segunda parte hemos quitado los laterales y hemos buscado la amplitud con los exteriores para que la pelota corriera más rápido. La segunda parte ha sido totalmente nuestra y hemos tenido dos o tres ocasiones previas a la jugada del penalti. Estamos contentos, sobre todo por la respuesta del equipo, pues lo interpretó muy bien, y la experiencia personal ha sido espectacular”.

Granero, la cara amarga

El centrocampista del Vilassar, y capitán de la CatUEFA se retiró lesionado, y también habló después del partido en Radio Marca: “Ha sido una jugada rápida, y para no hacer penalti he caído mal y con la mala suerte que el delantero cayó encima de mí y me he hecho daño en el hombro. Parece que lo más probable es que sea una fractura en la clavícula, pero falta hacer la radiografía. No es una lesión muy grave, pero me impidió jugar el resto del partido y también ahora con mi club”. Con respecto al partido ante Navarra comentó: “Partido muy disputado y duro donde nos han plantado un bloque fuerte y aguerrido en un campo que es muy pequeño, por lo que todos los condicionantes iban en contra, pero lo importante era ganar. Contentos por la victoria, pero no podemos celebrarlo porque hay que esperar”.