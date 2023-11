Adiós a la crisis en Tarragona

El conjunto de Dani Vidal cortó al fin la mala dinámica de siete encuentros sin ganar Por primera vez en la temporada los grana marcaron tres goles

El Nàstic se reengancha. Tarragona recupera las buenas sensaciones después de siete partidos sin saborear la victoria y haber caido varios puestos en la clasificación del grupo. Pese a enfrentarse al líder, que era además el equipo menos goleado con solo 6 tantos encajados, los grana dieron todo un recital mostrando su mejor cara esta temporada y lograron marcar tres goles por primera vez en la liga. No lo hacían desde la última jornada de la campaña pasada en el Nou Estadi Costa Daurada ante el Alcoyano el pasado mes de mayo.

El entrenador Dani Vidal se mostró satisfecho al final del partido en la rueda de prensa, y comentó: “Estamos muy felices. Llevábamos semanas pasándolo mal. El equipo no ha hecho un mejor partido que las últimas semanas, pero con el gol de Jaume Jardí se ha visto que se ha girado la suerte. Hemos tenido este punto de contundencia en la hora de rematar. Era importante”. El técnico también elogió el trabajo de la zaga: “El equipo ha defendido muy bien a un equipazo. No por una jugada puntual se tiene que ensuciar el trabajo defensivo. Los cambios los hacen buenos los jugadores, la dinámica negativa nos podía hacer pensar que no daban, pero no es así”. Por último también valoró el buen partido de Andy: “No quiero ser ventagista, Andy también jugó en la banda, esto es una variante. Cada semana nos adaptaremos al rival. Andy está en un momento dulce y lo tenemos que aprovechar. En el ámbito anímico, el vestuario está eufórico, el equipo venía haciendo un buen juego, el día a día será más bonito”.

Varo cerca del Zamora

El meta volvió a realizar un buen partido ante la Cultural, y tuvo la guinda con el penalti parado al final del encuentro. Ahora es tercero en el Trofeo Zamora por detrás de Ayesa y Andrés, pero está muy cerquita. Tras el partido dijo en Tarragona Radio: “Satisfacción, no solo por el partido, sino por lo que hemos pasado. No sabíamos por qué no se ganaba. No sabes cómo está el vestuario... Muy contento por todos, cuerpo técnico y médico, hay muchas horas de trabajo”.