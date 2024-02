Gistau lidera el 1x1 del once ideal de La Masia

Paso de gigante del Infantil A (0-1) para revalidar el título de Liga ganando en Sant Adrià. El Cadete A goleó a placer (0-7) en el campo de L'Hospitalet. El Juvenil B protagonizó uno de sus partidos más brillantes en Tarragona (2-4). El Cadete B goleó (5-0) al Calafell mientras que el resultado más doloroso fue la derrota del Infantil B (2-3) contra un Cerdanyola que le arrebata de manera provisional el liderato. En clave individual, semana de exhibiciones portentosas de algunos de los jugadores de mayor proyección de La Masia.

Estos son los once jugadores escogidos por SPORT en un equipo ideal de mucho nivel donde podríamos incluir muchas otras perlas barcelonistas que deslumbraron con su talento en todos los campos de Cataluña.

MAX BONFILL

El portero de Vic encajó dos goles en el campo del Nàstic pero se mostró en todo momento sereno y solvente y fue una de las claves de la victoria del conjunto de Pol Planas. Su altura en las acciones a balón parado y su excelente manejo de los pies son virtudes que suman mucho en beneficio del Juvenil B.

Max Bonfill / FCB

RAÚL EXPÓSITO

Los dos primeros goles del Cadete B tuvieron la firma de los dos laterales. Pau Bergés y Raúl Expósito abrieron la lata ante el Calafell. Pau anotaba su segundo gol de la temporada mientras que Raúl celebraba su cuarta diana del curso. Raúl, además del gol, volvió a lucir sus cualidades en todas las fases del juego. En defensa siempre está concentrado y se anticipa por velocidad y pundonor y en ataque decide con inteligencia y precisión. Aunque su posición original es la de central esta temporada ha jugado la mayoría de minutos como lateral derecho.

Raúl Expósito es el defensa más goleador de la cantera del Barça / FCB

ÁLEX CAMPOS

En un partido cómodo en defensa en el campo del Hospitalet (0-7), el central del Cadete A asumió a la perfección el rol de ser el primer foco en la creación de juego. Además de surtir de balones con eficacia y calidad a los centrocampistas, el defensa blaugrana se incorporó con atrevimiento al ataque y así anotó uno de los goles más bellos del fin de semana con un remate desde fuera del área brillante. Campos es uno de los centrales más completos de La Masia.

ALFREDO RODRÍGUEZ

El central zurdo del Infantil A fue uno de los jugadores destacados en la victoria del Barça (0-1) en el campo del Espanyol. La potencia y carácter competitivo de Alfredo lideró una zaga que logró no encajar ningún gol ante el gran rival de la categoría. Además de brillar en tareas defensivas Alfredo también fue clave con sus conducciones e incursiones ofensivas.

Alfredo Rodríguez puede jugar de central, lateral e incluso como extremo izquierdo / Dani Barbeito

RUSLAN MBA

Su gol contra el Espanyol vale su peso en oro. El Infantil A del Barça ganó en la Ciudad Deportiva Dani Jarque (0-1) con un gran gol de este extremo zurdo que llegó del Horta en edad Juvenil. Aunque con la selección catalana sub-14 Ruslan acostumbra a jugar de extremo derecho en el Barça actúa a pierna natural y siempre desborda a base de velocidad, potencia y habilidad. Al margen del gol, Ruslan desbordó en Sant Adrià gracias a los recursos técnicos propios de los mejores jugadores de banda. El gol al Espanyol suponía el décimo gol de Ruslan en la liga y un paso de gigante para los de Pere Olivé que ahora se consolidan como los líderes de la competición con cuatro puntos de margen respecto al Espanyol, el segundo clasificado. Situamos a Ruslan como lateral por el exceso de jugadores destacados en ataque y porque dadas sus cualidades no sería descartable que en un futuro pudiera rendir a las mil maravillas como carrilero zurdo.

Ruslan Mba desniveló el derbi de infantiles / FCB

PEDRO RODRÍGUEZ

El andaluz fue el motor de un Cadete A sublime que completó uno de sus mejores partidos de la temporada en el campo del Hospi. Además de organizar el juego y enlazar con los interiores Nil y Dro, Pedro se descolgó en ataque y anotó un magnífico gol con un chut exterior muy ajustado. Su presencia en el campo garantiza que el balón se mueva con mucha rapidez y criterio y de ellos se benefician sus compañeros.

El andaluz Pedro Rodríguez está progresando de una manera espectacular / FCB

HUGO GARCÉS

El Infantil A del Barça dominó de manera clara el derbi en Sant Adrià y la victoria de los chicos de Pere Olivé (0-1) fue corta teniendo en cuenta la superioridad visitante. Uno de los jugadores con mayor peso en el encuentro fue el aragonés Hugo Garcés. El interior del Infantil A sorprendió a los que no lo habían visto jugar con una exhibición de presencia física, calidad técnica y personalidad. Su manera de entender el juego y de competir está mucho más cercana a la de un profesional que a la de un niño nacido en el 2010. Hugo es uno de los proyectos de centrocampista total de La Masia en el que hay puestas más esperanzas.

Hugo Garcés llegó al barça procedente del alevín del Zaragoza / Dani Barbeito

GUILLE FERNÁNDEZ

Su fin de semana volvió a ser estelar. El sábado deslumbró en el campo del Nàstic (2-4) en una de las mejores actuaciones del curso del Juvenil B. Guille marcó un gol y fue con Gistau el jugador más desequilibrante del conjunto que prepara Pol Planas. El domingo también fue protagonista en Huesca ya que entró en la parte final del partido y el Juvenil A ya perdía 2-0. La presencia de Guille reactivó al equipo y el de Rubí anotó un golazo tan plástico como insuficiente para puntuar en tierras aragonesas.

Guille Fernández es un centrocampista con gol / FCB

PEDRO FERNÁNDEZ

El interior gallego, conocido como Dro, firmó uno de sus mejores partidos desde que juega en el Barça. Anotó tres goles y estuvo presente en la mayoría de ataques y goles del equipo de Arnau Blanco. El 0-7 del Cadete A del Barça en Hospitalet tuvo a muchos jugadores inspirados pero el más brillante fue Pedro Fernández, 'Dro' que exhibió todo su arsenal de regates, conducciones ,pases al espacio y chuts con calidad para superar la defensa local.

Pedro Fernández, conocido como Dro, es un mediapunta gallego de gran clase / FCB

ÒSCAR GISTAU

El delantero centro de Salou diu un clínic de como tiene que jugar un '9'. En Tarragona, el ex jugador del Reus no solo marcó tres goles muy meritorios, sino que se movió con mucho dinamismo y fue un dolor de cabeza constante para los defensas del Nàstic. Gistau suma ya 12 goles entre el Juvenil B y Juvenil A, unas cifras espectaculares teniendo en cuenta que es un Cadete. Sus movimientos al espacio, su presencia física, su capacidad para asociarse y su manera de rematar nos recuerda al atacante del Atlético de Madrid Álvaro Morata.

Óscar Gistau es un delantero centro de cualidades portentosas / FCB

ISMA ZIANI

El delantero de origen marroquí marcó tres de los cinco goles que el Cadete B anotó contra la Escolar Futbol Base Calafell. Lo curioso es que los dos goles que encarrilaron el encuentro los firmaron los defensas Raúl Expósito y Pau Bergés. Isma no salió como titular pero su ingreso al campo no pudo ser más productivo. El internacional sub 15 por Marruecos anotó los tres goles en un margen de seis minutos. El primer gol fue muy bonito ya que definió tras sortear al portero culminando una acción individual mientras que en los otros dos destacó por su colocación y olfato goleador.

Un hat trick que le permite convertirse en el pichichi del equipo de David Sánchez con 10 goles. El Cadete B se mantiene líder empatado a 45 puntos con el Cadete A del Cambrils.