Viajar al extranjero sin perder el paro: Descubre lo que dice el SEPE

Recientemente se ha obtenido una respuesta sobre esta duda que tienen muchos españoles en paro

Si te encuentras en situación de desempleo y estás planeando un viaje al extranjero, es importante estar al tanto de cómo esto puede afectar tu prestación por desempleo. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha proporcionado información clave al respecto para aclarar los escenarios en los que se puede viajar al extranjero y seguir cobrando el paro.

Los requisitos varían según el motivo y la duración del viaje. Si el viaje dura menos de un año, es necesario suspender el cobro de la prestación, mientras que si supera los 12 meses, la prestación se extinguirá. En el caso de la Renta Activa de Inserción (RAI), si el traslado es para buscar empleo, realizar estudios profesionales o cooperación internacional, es fundamental comunicarlo al SEPE antes de salir del país.

Si planeas un viaje por motivos no laborales que no exceda los 15 días al año, no perderás la prestación, siempre que cumplas con las obligaciones legales. En los casos de viajes a la Unión Europea o Suiza, debes estar inscrito como demandante de empleo durante al menos cuatro semanas en España para conservar la prestación, con la posibilidad de extenderla durante tres meses más, prorrogables por otros tres.

Viajar al extranjero mientras estás en paro es posible, pero es crucial entender y cumplir los requisitos establecidos por el SEPE para evitar sanciones y problemas con tu prestación por desempleo. Antes de emprender tu viaje, asegúrate de conocer las normativas vigentes y de comunicar tus planes a la entidad correspondiente para garantizar un viaje sin complicaciones económicas.