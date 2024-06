El Real Madrid 'ata' a Lucas Vázquez

Lucas Vázquez sólo piensa en el Real Madrid. El lateral derecho gallego, que finalizaba su contrato este 30 de junio, ha decidido continuar una temporada más en el conjunto blanco, tras haber conquistado prácticamente todo. Renovará hasta 2025 y cumplirá su decimotercera temporada. El club se ha reunido con el jugador para ultimar detalles y llegar a un acuerdo que parece ser que se hará oficial en las próximas horas.

El de Curtis había sido bastante claro: “Tiene pinta de que sí renovaré”, aseguró el lateral ante los medios de comunicación. También lo confirmó en una entrevista concedida en el Partidazo de la Cope, donde Miguel Ángel Díaz y Juanma Castaño entrevistaron a Lucas Vázquez tras levantar su quinta Champions. "Sí señor, cinco y contando. No se ve el límite de este equipo. Vamos mostrando la ambición que tenemos y no se ve el final. Tiene pinta de que voy a seguir".

Este lunes, Fabrizio Romano lo ha confirmado desde X (Twitter) con su tradicional "Here we go".

El siguiente, Modrić

Florentino Pérez espera cerrar también la renovación de Luka Modrić. En el caso del croata, que cumplirá 39 años el próximo mes de septiembre, tiene pendiente una reunión con el presidente. El croata expuso que pretende concluir su carrera deportiva de blanco y el club estuvo muy receptivo a la continuidad del jugador por su condición de leyenda del club.