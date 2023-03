El último retoque estético de Jorge Javier Vázquez

"Me he llegado a despertar de una anestesia hablando de tríos" cuenta el presentador Jorge Javier vuelve a quirófano para someterse a una complicada operación

Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores más famosos de la televisión, el catalán se ha convertido en el rostro más mediático de Mediaset, tras presentar programas como 'Sálvame', 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' entre otros.

No es la primera vez que el presentador pasa por quirófano para someterse a una operación de cirugía estética. Es sabido, que Jorge Javier es un hombre presumido, al que le gusta aparecer favorecido delante de las cámaras.

Desde el bótox a una liposucción con la que perdió 15 kilos, pasando por retoques en el cuello y hasta una curiosa inyección de ácido hialurónico en el glande, demuestran que Jorge Javier Vázquez es todo un amante de la cirugía estética. El mismo lo confirmaba en su blog de Lecturas:

"A mí es que me dicen de hacerme una operación de estética y me dan una alegría que ‘pa qué’ porque pensar en la anestesia y ponerme cachondo es todo uno", escribía el presentador.

El pasado viernes, Jorge Javier Vázquez volvió al quirófano para realizarse una blefaroplastia: un tipo de cirugía estética que retira el exceso de piel en los parpados. Los años no pasan en balde, a medida que envejecemos los párpados se estiran y cada vez caen más. Ese es el motivo, por el que el presentador ha decidido trasladarse a Barcelona para rejuvenecer sus ojos.

Un proceso que define cómo una experiencia divertida: “¡Por fin! ¡Ahora un chute de anestesia y a volar!” y asegura que se lo ha pasado muy bien en Prat de Llobregat. Jorge Javier, ha aprovechado la situación para normalizar en su blog qué supone una operación:

"Yo me he llegado a despertar de una anestesia hablando de tríos pero los años pasan y las primeras palabras que pronuncié el viernes tras la operación fueron: 'Tengo hambre'. Así es la vida", afirmaba el presentador.

No padezcáis: me he hecho la foto pertinente para que llegado el momento podáis contemplar el antes y el después. https://t.co/bwXdLJzvn9