El truco del trapo para dejar la goma de la lavadora como nueva: fácil y rápido

La lavadora es uno de esos electrodomésticos de los que nunca podríamos prescindir. No todo el mundo lo sabe, pero a menudo la colada no sale como nos gustaría porque la lavadora no está lo suficientemente limpia.

Aunque el agua siempre fluye por las tuberías y el tambor, a menudo se acumula suciedad en los componentes, se deposita agua e incluso se crea moho.

Por estas razones, siempre es muy importante mantener la lavadora limpia. No todo el mundo lo sabe, pero limpiarla es muy sencillo. Basta con seguir algunos consejos prácticos para que siempre funcione a la perfección. Limpiarla bien y a fondo no sólo garantiza que funcione bien, sino que también ayuda a que dure años. Veamos cómo hacerlo.

En los últimos días se ha hecho viral en Tik Tok un truco muy sencillo para lavar la goma. Para realizarlo solo necesitaremos un trapo, lejía y un cepillo de dientes. ¿Cómo llevarlo a cabo? El primer paso es enrollar el trapo y ponerlo entre la goma de la lavadora.

Más tarde, humedécelo con lejía y espera a que el invento haga su función. Pasado un buen rato podemos retirar el trapo y limpiar con un cepillo de dientes los restos de suciedad que queden en la goma. Fácil y rápido.

¿Qué utilizar para limpiar el cajón?

Si no quieres utilizar detergentes, puedes recurrir a un remedio natural como el ácido cítrico. Este último también es muy útil en otros casos, concretamente para lavar la lavadora al vacío. Es un paso que tienes que realizar todos los meses si quieres asegurarte de que tiene una larga vida y además funciona eficazmente.

En ambos casos, evite el bicarbonato de sodio, que no higieniza. Tampoco se recomienda el vinagre, que a la larga podría dañar las piezas metálicas de la lavadora. En definitiva, no todos los remedios de la abuela sirven para el mantenimiento de la lavadora.

Estos pequeños trucos te ayudarán a ahorrar en la factura de la luz en los complicados tiempos que vivimos.