Ten cuidado: no caigas en esta nueva estafa que busca robar el dinero de tu banco

La Policía Nacional emite una alerta de estafa El phishing es el método más utilizado para estafar por los ciberdelincuentes

La Policía Nacional ha lanzado una nueva alerta de estafa por la detección de una nueva técnica de phishing que puede convertirse en un grave peligro para muchos usuarios. El phishing no es más que un método mediante el cual los ciberdelincuentes se hacen pasar de forma ilegal por una institución pública, empresa o entidad bancaria para obtener sus datos personales y financieros, y así engañarles y obtener el máximo dinero posible.

Las autoridades recomiendan estar al tanto de los mensajes de texto que recibimos en nuestros teléfonos móviles, dado que las víctimas son usuarios del Banco Santander. Ahora bien, el Instituto Nacional de Ciberseguridad recuerda que esta técnica puede utilizarse con cualquier otro banco.

❗ Aviso de un problema con tu tarjeta 💳



❗ Pinchar en un enlace sospechoso



❗ Mal escrito



❗ Sensación de inmediatez



Todas estas señales gritan que es un #phishing ❗#NoPiques pic.twitter.com/qboRUCAyJI — Policía Nacional (@policia) 2 de octubre de 2022

Es importante no hacer caso a mensajes del tipo: "RE: Su tarjeta de crédito está temporalmente suspendida", porque el objetivo con este texto es que accedas a un link en el que aparece una página falsa de la entidad bancaria (en ocasiones, con un aspecto muy logrado) para que introduzcas tus datos. No obstante, es fundamental recordar que los bancos no exigen datos relativos a tu tarjeta de crédito a través de mensajes de texto.