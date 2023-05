Así suena 'Acróstico' la balada más personal de Shakira: un canto dedicado a sus hijos en el que se olvida de Piqué

Shakira se abre a través de la música y cuenta en 'Acróstico' la nueva fase tras su ruptura Un tema que las fans han catalogado de: "himno para todas las madres solteras"

Hace unos meses que Shakira inició su nueva vida en Miami, desde que la cantante abandonó Barcelona no han parado de pasar cosas en sus vidas: tan solo en la última semana ha recibido el premio a mujer del año, y la prensa le ha relacionado con nuevos posibles amores. Y es que la colombiana está en la cresta de la ola, tras sus dos éxitos, Shakira ha sorprendido en las redes sociales con un nuevo tema 'Acróstico', una canción que no tiene nada que ver con sus últimos éxitos.

'Acróstico' es una balada de lo más personal que la colombiana anunció por sorpresa en sus redes sociales el día de antes del lanzamiento. Ante la expectación de los oyentes por saber si se trataría de otra descarga musical contra Piqué, Shakira ha sorprendido con una melodía íntima dedicada a sus hijos, el motor de su vida.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos…”, canta la colombiana en su nuevo tema.

Y después se refiere a sus hijos, el motor de su vida: “Lo único que quiero es tu felicidad. Y estar contigo. La sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor”, apunta en otra.

Un pequeño reproche agridulce a Piqué: “Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida. A pesar de que duelan las heridas”, entona Shakira en referencia a su sonada ruptura.

“Lo único que quiero es tu felicidad…Viniste a completar lo que soy”, termina.

Un tema melódico dedicado a sus hijos, reparador y a modo de consuelo por la situación que viven. En la ilustración promocional que compartió en Twitter e Instagram, se podía observar a dos polluelos saliendo del nido en dirección a la madre pájaro que los miraba.

Tras el lanzamiento las fans han catalogado el tema como un "hermoso himno para todas las madres solteras". La letra, más la ilustración ayudaron a descifrar que 'Acróstico' es un tema para Sasha y Milán, que marca el inicio de otra etapa, después de haber dejado Barcelona el mes pasado y mudarse a Florida, sin Gerard Piqué. La canción publicada hace 24 horas ya ha alcanzado los 6 millones de reproducciones en YouTube.