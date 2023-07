Estos son los países que sufren más muertes por alcoholismo en Europa y la posición de España... sorprende

El viejo continente lidera todos los rankings Según un estudio del 'Institute for Health Metrics and Evaluation' estos son los países que más muertes por alcoholismo

El consumo de alcohol puede variar con el tiempo, y diferentes fuentes pueden presentar datos ligeramente diferentes. Sin embargo, todos los estudios confirman que en Europa, el consumo de alcohol es mucho más generalizado que en otras partes del mundo.

El viejo continente lidera todos los rankings, incluso en los que más muertes por alcoholismo se producen anualmente. En la otra cara de la moneda, se encuentran países de mayoría musulmana como Indonesia, Arabia Saudí, Somalia, Egipto, Turquía o Marruecos. Por cuestiones culturales y religiosas, no está bien visto el consumo del alcohol en estos territorios, e incluso en algunos está prohibida su venta.

Según un estudio del 'Institute for Health Metrics and Evaluation' estos son los países que más muertes por alcoholismo registran en Europa, recogidos en el estudio 'Global Burden of Disease (GBD)' basado en países, género, edad y otras variables sobre la mortalidad.

Países europeos con más mortalidad por alcoholismo

Bielorrusia Rusia Ucrania Letonia Estonia

España... fuera de los tops

Pese a que algunos estudios señalan a España como uno de los países del mundo que más alcohol ingiere (o el que más) el 'Global Burden of Disease (GBD)' no lo sitúa ni cerca de la cabeza de la lista por lo que en el caso español el consumo no repercute en la mortalidad.