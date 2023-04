Esta es la respuesta de Ariana Grande a las críticas por su cambio físico

"El cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos sana de mi cuerpo", afirma la cantante “No estoy usando pestañas ni delineador en este momento, esta es mi cara", añade Ariana Grande

La fama de Ariana Grande es más que notable, y no hablamos solo de su desempeño como cantante, sino en redes sociales. La joven artista cuenta con 31 millones de seguidores en TikTok, una cifra de autentica locura. Ahora bien, entre tanto seguidor y su respectiva exposición, siempre es normal contar con algunos que van más a molestar y a criticar todo lo posible que a otra cosa.

De hecho, recientemente, Ariana Grande ha estado recibiendo críticas por su cambio físico, algo de lo que ya parece estar cansada y por ello ha decidido poner fin a la situación con un vídeo de tres minutos en el que habla de los problemas de salud que ha sufrido. “No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena. Quiero hablar sobre las preocupaciones sobre mi cuerpo”, comienza expresando en su perfil de TikTok.

“Hay muchas maneras de lucir saludable y guapa. Personalmente, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos sana de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol con ellos y comía mal”, añade con semblante serio.

La joven cantante afirma que “ese fue el punto más bajo” de su vida. “Muchos consideran que es el momento en el que estaba más buena. Pero no, eso no era sano”, expone. Unas palabras con las que hace referencia a una de sus etapas más difíciles, aunque sin dar fechas concretas.

Muchos de sus fans entienden que se trata del periodo comprendido entre 2017 y 2020 cuando varios hechos traumáticos sacudieron su vida: el atentado que tuvo lugar durante su concierto en Mánchester donde fallecieron 22 personas o la muerte de su exnovio Mac Miller por sobredosis.

“No estoy usando pestañas ni delineador en este momento, esta es mi cara. Estos son mis ojos, así que no te asustes por esto ahora”, sigue diciendo en las imágenes que ha compartido con todos su seguidores donde Ariana Grande aboga por mostrar su lado más natural.

“Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Aunque tu comentario intente ser con cariño y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona pueda estar trabajando en ello. Nunca se sabe, así que sed amables con los demás y vosotros mismos”, sigue diciendo.