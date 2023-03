La reacción de Ibai después de que su Madrid perdiera el Clásico

El streamer vasco reaccionó en Twitter de forma directa tras la derrota del Real Madrid "Me voy a tomar por culo", afirmaba Ibai Llanos

Como bien sabéis, en la noche de ayer se jugó un nuevo clásico del fútbol español y mundial, un nuevo partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Ambos equipos ofrecieron un juego intenso, sobre todo en la segunda parte, y nos dejaron unos últimos 20/30 minutos en los que cualquiera podría haber ganado.

De hecho, incluso el equipo merengue se adelantó en el marcador de nuevo poniendo el 1-2 en el Spotify Camp Nou, aunque este gol fue anulado tras ser revisado por el VAR por fuera de juego de Marcos Asensio, que materializó ese tanto que finalmente no subió al marcador.

Pero, evidentemente, el resultado fue a la inversa, ya que en los instantes finales, en una de las acciones de ataque al estilo correcalles que pudimos ver durante los últimos minutos, Frank Kessié materializó el segundo tanto barcelonista que daba la victoria al Barça en el clásico. Por supuesto, esta victoria prácticamente sentenció la liga esta temporada, dejándola más que de cara para los barcelonistas.

El partido, como cada vez que se celebra un nuevo clásico, fue visto por millones y millones de personas. Pues bien, entre todas esas personas encontramos a Ibai Llanos, el reconocido creador de contenido y streamer vasco, que pudo ver el partido junto a su equipo de la Kings League, Porcinos FC, como podéis ver en el vídeo de abajo.

Tras el segundo gol del FC Barcelona y la derrota del Real Madrid, Ibai no dudó en dejarse caer por Twitter para dejar su reacción más espontanea y directa después del partido. El vasco dijo lo siguiente en su tuit: "Me voy a tomar por culo". Como habréis intuido ya, en el caso de no saberlo, el streamer es aficionado del Real Madrid, por lo que se entiende que esa reacción es por la derrota de su club.

Me voy a tomar por culo — Ibai (@IbaiLlanos) 19 de marzo de 2023

Las cosas como son, seguramente esa haya sido la primera reacción de muchos aficionados del Real Madrid tras la dolorosa derrota del domingo en un partido en el que, realmente, podría haber ganado cualquiera.