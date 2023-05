Esta podría ser la próxima pandemia según Fernando Simón

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decretado recientemente el final de la emergencia internacional por COVID-19 El epidemiólogo explicaba que el próximo virus que provoque una situación parecida al COVID-19 es "muy difícil de predecir"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decretado recientemente el final de la emergencia internacional por COVID-19. Sin embargo, el organismo ha insistido en que los gobiernos y la comunidad internacional se prepararen para nuevas pandemias. Tedros Adhanom, director general de la OMS, ha solicitado elaborar un tratado en este aspecto sobre el Reglamento Sanitario Internacional.

Tedros Adhanom declaraba que "cuando la próxima pandemia llame a la puerta, y lo hará, debemos estar preparados para responder de forma decisiva, colectiva y equitativa". Continuaba exponiendo que "no podemos dar largas al asunto. Si no hacemos los cambios necesarios, ¿Quién los hará? Y si no los hacemos ahora, ¿Cuándo?".

Por otro lado, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas del Ministerio de Sanidad (CCAES), ha señalado cuál es el riesgo "más importante" en el IV Congreso de Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (OMC).

El epidemiólogo explicaba que el próximo virus que provoque una situación parecida al COVID-19 es "muy difícil de predecir". Aún así, Fernando Simón apuntaba que la gripe aviar supondría el riesgo "más importante" por su "gran expansión en el mundo animal".