La policía paraliza una mesa electoral por el berrinche de este vocal: "Llévenme a la cárcel si quieren, pero yo aquí no me quedo"

El vocal ha insistido en que le dolía la muñeca y no podría trabajar al día siguiente La polícia ha tenido que paralizar la votación ante la actuación del vocal

Durante la jornada de hoy 35 millones de personas son llamadas a las urnas para votar a sus nuevos representantes políticos. Un proceso democrático que nada más conocer su fecha de celebración trae consigo un miedo implícito en toda la población: 'que no me toque mesa electoral'. Esta jornada es crucial para la política española, pero para algunos pocos, el proceso puede resultar más molesto que para el resto.

Como todas las veces que se celebran las elecciones, son necesarias las mesas electorales, que requieren un presidente o presidenta, y dos vocales. Estos miembros de la mesa electoral se deciden por sorteo, de manera que le puede tocar a cualquier ciudadano.

Pero para algunas personas, invertir su tiempo en esta labor puede suponer un gran problema que termine en irascibilidad, porque suele ser un proceso bastante largo para el que existen muy pocas excusas legales válidas para librarse.

No todo el mundo tiene la misma paciencia, y este vocal ha protagonizado una de las escenitas que deja la jornada electoral. Según ha contado la usuaria de Twitter @An_Laetificat un vocal habría montado "un pollo" con gritos y golpes en la mesa porque no podía ser que tuviese que escribir los nombres a mano en pleno siglo XXI, sin un ordenador siquiera.

Alegando que le dolía "la mano y a ver cómo iba a trabajar al día siguiente", su escena de gritos, golpes y blasfemias ha terminado por atraer a la policía; dos agentes se han acercado al colegio electoral y él ha dejado claro que podían llevárselo preso si querían pero no iba a quedarse ahí.

Y que se lo lleven ya mismo a la cárcel si hiciera falta (gestito de juntar las muñecas por delante incluido), pero que él aquí no se queda, que prefiere pagar la multa, que suficiente dinero gana al mes trabajando "con el sudor de la frente" como para permitírselo

Su berrinche ha terminado por desencadenar una llamada con un cargo de la junta electoral que le ha explicado todas las razones por las que no podía abandonar la mesa electoral únicamente "porque le dolía la mano y no tenía ordenador".

Y al final le ha llamado nosequé persona oficial de la junta electoral (o algo así, no me he enterado bien) por teléfono y han tenido una charla larguíiiiisima a voces sobre los deberes ciudadanos, mientras los policias se partían la caja