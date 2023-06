¿Por qué mi perro no me hace caso? Consejos para mejorar la relación entre vosotros

Una buena comunicación entre dueño y can es necesaria para una convivencia cómoda Te contamos cómo conseguir que tu perro te reconozca como a su líder

Cuando un perro no hace caso a las órdenes de su dueño, la convivencia puede complicarse mucho y provocar más de un disgusto. Si cada vez que dejas sola a tu mascota causa destrozos, te cuesta pasearla porque tira de la correa y se pelea con otros perros en el parque, deberás tomar medidas para solucionar la situación.

Son muchos los motivos que explican este comportamiento en un perro y existen técnicas para que estas tendencias a desobecer cambian. Si te estás preguntando por qué tu perro no te hace caso, te contamos cómo descubrir la causa de su desobediencia y qué hacer para ponerle solución.

Posibles motivos por los que mi perro no me hace caso

Salvo que haya un problema de conducta de fondo, en ese caso habría que consultar a un especialista, en la mayoría de ocasiones el mal comportamiento viene por una mala comunicación entre el dueño y su can.

Que en un momento puntual tu perro no te haga caso, es algo totalmente normal, pero si esta situación se repite reiteradament en tu día a día, tenéis un problema de comunicación y deberás buscar el método de hacer que tu perro te reconozca como su líder.

Si esto pasa, hay varias posibles causas. Las más comunes están relacionadas con problemas de comunicación y con un adiestramiento inadecuado. Puede que tu perro no te obedezca porque le das órdenes contradictorias o el lenguaje es demasiado difícil para él. También puede ser que su adiestramiento no se haya basado en la recompensa, y esté centrado en el castigo y por eso tu perro no te hace caso.

La obediencia de un perro a su compañero humano ha de basarse en la existencia de un vínculo en el que prime el cariño pero también el respeto mutuo.

Refuerza el vínculo afectivo

Cuanto más cercana sea la relación entre un dueño y su perro más fácil será que este obedezca. Para ello, procura pasar más tiempo de calidad con tu perro y establece rutinas concretas. Trata de pasearlo cada mañana y establece un horario determinado para sus comidas, tiempo de juego y ejercicio. Demuestrale tu cariño y mímale, juega con él cuando estéis en casa... estos comportamientos reforzarán el vínculo y será más sencillo que te haga caso.

Utiliza el refuerzo positivo

Con los cachorros es más fácil porque están dispuestos a aprender nuevas normas, pero también es útil con los adultos. Si tu mascota no te hace caso, no le castigues, ten paciencia y realiza un entrenamiento que implique realizar ejercicios sencillos que tienen premio.

Por ejempl, puedes probar a que permanezca sentado cuando tú se lo indiques, con palabras como 'sit' y darle un premio cada vez que lo haga bien.



Comprueba que tu perro está cómodo

A veces, la rebeldía de un animal solo es una manera de demostrar que le pasa algo. Si tu can tiene una conducta extraña y desobediente que no mejora, llevarle al veterinario sería una buena opción para descartar que no le ocurre nada, como una enfermedad no detectada, falta de ejercicio o estrés, cualquiera de estos factores podría aumentarle su desobediencia.

Si te estabas preguntando "¿Por qué mi perro no me hace caso?", estos son los principales motivos. Puedes solucionarlo reforzando tu vínculo y utilizando el refuerzo positivo. Procura pasar tiempo con tu mascota y crear un vínculo sano para una convivencia feliz.