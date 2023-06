El paparazzi Jordi Martín habla de su juicio contra Gerard Piqué y Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía habían realizado una denuncia al paparazzi Jordi Martín La pareja denuncia una persecución durante meses y el traspaso de los límites de la prensa rosa

El diario 'El Mundo' reveló la semana pasada que Gerard Piqué y Clara Chía habían realizado una denuncia al paparazzi Jordi Martín, después de, según indica la pareja, haya realizado una persecución durante meses y traspasar los límites de la prensa rosa. Esta denuncia fue interpuesta el pasado 10 de mayo, después de que el fotógrafo les persiguiera hasta un aparcamiento privado.

El documento de la denuncia presentada por la pareja ocupa más de 36 páginas. En ellas alegan persecución y acoso del periodista y comunicador. Además, se adjuntan reportajes, fotografías, declaraciones en televisión y publicaciones en redes sociales donde el paparazzi habla de ellos y su relación.

El enfrentamiento entre el periodista y el exjugador del Fútbol Club Barcelona viene desde hace tiempo. Jordi Martín es un paparazzi cercano a Shakira y ambos tienen buena relación. De hecho, el colaborador televisivo ha defendido a la cantante colombiana en varios programas donde participa.

Jordi Martín ha declarado en su llegada al juzgado estar "muy tranquilo". Sobre el incidente del aparcamiento privado, ha respondido que "no me escondí; cuando el guardia de seguridad me advirtió que la zona era de ámbito privado, salí con toda la educación y ya está".