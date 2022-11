La NASA investiga si la erupción del volcán Hunga Tonga puede ser la culpable del calor abrasador

La cantidad de vapor de agua inyectada en la estratosfera puede ser la responsable Es un debate que se encuentra encima de la mesa, pero no está confirmado

El volcán submarino Hunga Tonga, a principios de 2022, provocó uno de los fenómenos geológicos más potentes jamás registrados: su erupción se traduce en una fuerza equivalente a más de 100 bombas atómicas como la de Hiroshima, y su columna de ceniza y humo superó los 50 kilómetros de altura. Uno de sus efectos fue la inyección en capas altas de la atmósfera de ingentes cantidades de vapor de agua, y ahora la NASA investiga si esta circunstancia influye en el calentamiento de la superficie terrestre y el verano de temperaturas récord que ha registrado Europa.

Luis Millán, autor principal del estudio sobre la inyección de vapor de agua en la atmósfera, ha hablado con ABC acerca de este asunto de interés científico, y asegura que "el vapor de agua inyectado por el volcán está en la estratosfera y no ha influido (ni influirá) en las temperaturas en Europa vividas en los últimos meses". Es más, cree que "el efecto del volcán en la temperatura de la superficie del planeta será mínimo y se requerirán simulaciones climáticas para determinar su valor". Por lo tanto, no cree que se pueda culpar a la erupción de este verano que no parece tener fin.

La Agencia Estatal de Meteorología tampoco considera que sea el fenómeno geológico la culpable: "la erupción del Hunga Tonga no ha sido la causa principal de las altas temperaturas de los últimos meses, aunque no se puede descartar que la inyección de vapor de agua en la estratosfera haya podido acentuar la situación". Deja la puerta abierta a que sí pueda tener influencia, y por ello espera con ganas la publicación de los estudios que están en marcha.