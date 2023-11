La mujer de Ion Aramendi pasa por una delicada operación: "Ha sido una decisión complicada"

Cada vez se reconocen más y se dan más importancia a las complicaciones del postparto La mujer de Ion Aramendi, María Amores, ha hablado abiertamente sobre su lucha contra uno de estos problemas

La maternidad no es una decisión sencilla. Algunas mujeres pasan por diferentes situaciones que pueden implicar decisiones difíciles, afectando a su salud. Cada vez se reconocen más y se dan más importancia a las complicaciones del postparto, ya sean las físicas o las mentales, como la depresión.

La mujer de Ion Aramendi, María Amores, ha hablado abiertamente sobre su lucha contra uno de estos problemas. Después de un año de dar a luz a su tercer hijo, María ha tenido que afrontar una complicación debido a la diástasis, una enfermedad que consiste en la separación de los músculos abdominales.

"Tengo un pie en el quirófano, siete días y diré adiós a mi tripita. Ha sido una decisión complicada, meditada y muy, pero que muy repensada", expresaba la influencer, junto con un vídeo que ilustraba perfectamente la dolencia con la que ha tenido que convivir durante este tiempo.

"Estos han sido mis dos últimos días. Me he sometido a una operación para solucionar mi diástasis y mis dos hernias provocadas por mis tres embarazos y, de paso, me han realizado una abdominoplastia", explicaba en su publicación. "Tuve algún momento de nervios y algunas náuseas postoperatorio, pero es que soy un poco floja, lo reconozco", expresaba con su humor característico.