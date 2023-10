Este es el móvil más vendido de la historia

Es habitual que cuando pensamos en el móvil más vendido de la historia nos centremos en los smartphones de hoy en día Este dispositivo se ha convertido en todo un icono del sector de telefonía y conquistó a miles de usuarios

Es habitual que cuando pensamos en el móvil más vendido de la historia nos centramos inconscientemente en los smartphones de hoy en día. En este sentido, las primeras marcas que ocupan nuestros pensamientos son Apple y Samsung, dominadoras del mercado en los últimos años. Sin embargo, quien ostenta el verdadero récord es otra compañía muy diferente.

La respuesta nos traslada a principios de siglo, durante el año 2003. El Nokia 1100 no solo fue el móvil más vendido de Nokia, sino que es el más vendido de la historia. Este dispositivo se ha convertido en todo un icono del sector de telefonía y conquistó a miles de usuarios.

Este modelo no incorporaba cámara de fotos y su pantalla no era a color. El teclado era cerrado, un diseño que hacía que no entrara polvo entre las teclas. Los bordes del teléfono tenían gomas antideslizantes para un mejor agarre, disponía de 36 melodías y tonos, pero su función más destacada el mítico juego de la serpiente 'Snake'.

Otras de sus prestaciones eran la linterna, el reloj, calendario, calculadora, cronómetro y agenda de contactos. Disponía de una batería BL-5C permite utilizar el móvil durante más de una semana sin tener que cargarla de nuevo. El precio del Nokia 1100 era de casi 100 euros para un alta gama, muy diferente a los smartphones de la actualidad.