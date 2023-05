Lando Norris habla después de ser visto con la novia de João Félix

Lando Norris y Magui Corceiro habían pasado un tiempo juntos mientras conducía por coche en las calles de Mónaco La novia de João Félix y el piloto de Fórmula 1 estuvieron después en una cafetería acompañados con otro amigo

Durante esta semana ha circulado por redes sociales un vídeo en el que se podía observar como Lando Norris y Magui Corceiro habían pasado un tiempo juntos mientras conducían por coche en las calles de Mónaco. La novia de João Félix y el piloto de Fórmula 1 estuvieron después en una cafetería acompañados con otro amigo.

Los usuarios de las redes sociales y los diferentes portales de noticias se hicieron eco de las imágenes, especulando con una nueva relación entre ambos y la consecuente ruptura con el futbolista portugués. Ninguno había hecho declaraciones hasta que ahora, Lando Norris ha hablado por primera vez con el periódico 'The Sun' antes del Gran Premio de Mónaco.

“No he intentado ocultar nada cuando he salido a un restaurante. Tú puedes hacer lo que quieras. Sé que se hacen muchas especulaciones solo porque me ven con alguien, lo que me parece divertidísimo. Si quisiera ocultar algo creo que podría hacerlo bien, pero no intento ocultar nada” decía primero el piloto de McLaren.

“A fin de cuentas, si quisiera que mi vida fuera más privada diría que sí (es más difícil evitar el escrutinio público), pero no quiero quedarme todo el día en mi casa y sentarme delante de un ordenador” explicaba. “Parece que hoy en día no puedo tener amigas, no puedo ser visto con alguien sin estar de alguna manera en una relación”. Una situación que se repite desde que Norris está soltero y rompiera su relación con la modelo portuguesa Luisinha Oliveira.