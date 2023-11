Jorge Javier Vázquez opina sobre sus excompañeros y 'Sálvese quien pueda'

Este nuevo reality reúne al mismo equipo del icónico espacio de Telecinco, abandonando la televisión para aterrizar en la plataforma de streaming Netflix Entre los reconocidos nombres, hay una gran ausencia para los seguidores de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez

Al poco tiempo de la cancelación de 'Sálvame', daba comienzo el rodaje en Miami de 'Sálvase quien pueda', el nuevo proyecto de 'La Fábrica de la Tele' protagonizado por algunos de los rostros más populares del programa de Mediaset. Este nuevo reality reúne al mismo equipo del icónico espacio de Telecinco, abandonando la televisión para aterrizar en la plataforma de streaming Netflix.

Los colaboradores que participan son: Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Terely Campos, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Chelo García Cortés. Entre los reconocidos nombres, hay una gran ausencia para los seguidores de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, el presentador ha querido dar su opinión sobre este nuevo show en su blog de la revista 'Lecturas'.

"Lo que hacen los colaboradores en 'Sálvese quien pueda' es complicadísimo: cogerle el tranquillo a las reglas del reality rapidísimamente y transmitir que su trabajo está al alcance de cualquiera. Hacen muy fácil lo difícil. A eso se le llama tener talento", explica el comunicador. Aunque, Jorge Javier tiene algún problema con el detonante narrativo: "la excusa del reality es algo endeble".

Por lo demás, el escritor se deshace en elogios hacia sus excompañeros. "Solo quieres verlos a ellos. A todas horas. Hay veces que hasta me sobran los planos recurso. Si eso me pasa a mí, que me los conozco al dedillo, no quiero ni imaginar lo que va a significar para su público verlos de nuevo en acción. Van a querer más y más porque son profundamente adictivos. Droga pura".

En cuanto a los planes de futuro, el televisivo lo tiene claro: "No dudo que habrá una segunda temporada. Y una tercera. Porque lo más importante de todo es que, después de ver el reality, acabas con la sensación de que quieres muchísimo a toda esa panda".