Jorge Javier Vázquez revela el estado de salud de Concha Velasco

Concha Velasco, de 83 años, se encuentra en un delicado momento de salud. La artista ha estado el último año y medio viviendo en una residencia de las afueras de Madrid. En la misma, ha recibido con normalidad a familiares y amigos, como José Manuel Parada y Jorge Javier Vázquez.

El ex presentador de 'Sálvame', ha relatado en su blog en la revista 'Lecturas' como fue su última visita con la actriz. "Tenía un aspecto estupendo", decía tranquilizando a sus seguidores. "Pasamos la tarde juntos. Vi a Concha exquisitamente atendida. Amorosamente cuidada por su hijo que le recuerda constantemente anécdotas que provocan su risa. Esa risa tan característica como inconfundible de la Velasco".

"Concha sigue con nosotros, sonriendo y recogiendo el cariño que ha sembrado después de tantísimos años de entrega a un público que no la olvida jamás. No podía ser de otra manera", afirmaba el catalán. Jorge Javier Vázquez, expresaba que "ingresar en una residencia a un familiar es un grandísimo acto de amor porque significa aceptar que por mucho que quieras ya no puedes llegar a lo que tu ser querido necesita".

El comunicador de Mediaset afirma que la artista españala recibe "visitas sin cesar", algo que le provoca entusiasmo. "Me dio mucha alegría", expresa en su escrito. Asímismo, la familia de Concha Velasco dosifica las visitas para que estas no entorpezcan la tranquilidad de la 'chica yeyé'.