Jesús Castro revela su situación sentimental a Toñi Moreno

Este año se cumplen diez años del estreno de 'El niño', una película española que triunfó en taquilla y que protagonizaba Luis Tosar junto a Jesús Castro. La cinta supuso el inicio de la carrera de Castro, quien sigue agradeciendo la oportunidad.

"No me importa que me sigan relacionando con ella. Fue el principio de todo", comentaba en 'Gente maravillosa'.

Después de su debut cinematográfico, no ha dejado de participar en proyectos para cine y televisión como 'El Príncipe' o 'Mar de plástico'. El actor alcanzó un nivel de popularidad muy alto en nuestro país, y también aprovecha su interés mediático compartiendo su día en redes sociales. No obstante, siempre ha alejado su vida amorosa de su perfil público.

Sin embargo, el intérprete andaluz se ha sincerado con Toñi Moreno, quien le entrevistaba para su programa. Castro acudía a 'Gente maravillosa' para participar en una cámara oculta, pero después ha ofrecido unos minutos a la presentadora para hablar sobre su faceta personal, reflexionado sobre el amor y el matrimonio.

"Es un tío serio. Muy para adentro. No le gusta hablar de su vida privada, yo no pregunto, pero esta gente quiere saber", comenzaba diciendo la presentadora. Una persona del público le preguntaba en ese momento si tenía novia, a lo que él ha respondido "No tengo". En cuanto a los motivos, Jesús ha sido muy claro: "No porque no quiero. Me estoy queriendo a mí y cuando termine de quererme a mí, querré a otra".

Toñi, para rebajar la profundidad de la reflexión, bromeaba con el actor. "20 años no son nada. Yo ya he aprendido a quererme. Cuando quieras, te quiero a ti", decía entre risas. "Yo estoy saliendo de quererme, igual en el siguiente programa lo vemos", respondía Castro.

Sin embargo, él ya tiene a la mujer de su vida: "No sé si el día de mañana voy a encontrar una compañera, pero la mujer de mi vida ya la tengo y se llama Pili", comentaba para mostrar el amor por su madre.