El exobispo de Solsona, Xavier Novell, se casa por la iglesia con la escritora Silvia Caballol

El exobispo de Solsona, Xavier Novell, renunció a la diócesis para casarse con la escritora de novela erótica Sílvia Caballol, cuando estaba embarazada. El enlace se ha producido este domingo, por la Iglesia, tal y como ha revelado la autora en su perfil de Instagram.

El matrimonio ya se había casado hace tres años por lo civil, y ahora lo han podido hacer por la Iglesia gracias a una dispensa del papa Francisco.

"Pensé que era honesto, después de tanto tiempo que habéis estado con nosotros, no esconder que Xavier y yo, finalmente, pudimos casarnos en la Iglesia, gracias a la misericordia del Santo Padre, que le ha concedido la secularización", explicaba Caballol en sus redes sociales.

La novia ha compartido varias fotografías de la celebración, añadiendo un texto en la publicación: "Ha sido un largo camino, pero hemos podido regular nuestra situación canónica: casarnos como queríamos y poder volver a recibir la comunión. Sigue siendo un obispo, pero incapaz de llevar a cabo el ministerio", detallaba la escritora.

Finalmente, Caballol reflexiona y manda un mensaje para los detractores: "No creo que el encubrimiento que acompañó la renuncia de mi marido ahora hace dos años y medio fuera del todo bien. Lo siento por todos los que piensan que hubiera sido mejor guardar el secreto, pero no puedo seguir actuando como si no pensara ni sintiera".