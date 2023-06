Se estrena el primer documental del 'Titan', el submarino perdido, antes de conocer el desenlace de la búsqueda

El cortometraje podrá verse esta misma tarde en una cadena británica Las horas de oxígeno disminuyen y el submarino todavía no ha sido encontrado

Hace días que todos los focos están puestos en la búsqueda de 'El Titan', el submarino en el que se han embarcado 5 personas a coste de 250.000 euros por pasaje para ver los restos de 'El Titanic'. Hace muchas horas que desapareció, el oxígeno se acaba y la cuenta atrás corre cada vez más rápido. Cuando todavía no conocemos el desenlace de la búsqueda, se estrena el primer documental sobre el 'Titan' que podrá verse esta misma tarde.

El submarino continúa naufragando entre las aguas del Océano Atlántico, tras haberse embarcado en la expedición para acercarse a los restos del Titanic. Los equipos de rescate tratan de localizar la ubicación de la nave y el tiempo se agota, cada vez más rápido, para salvar a los tripulantes con vida antes de que se queden sin oxígeno.

Una historia que ha captado el interés de prácticamente todo el mundo, y son muchas las personas que están pendientes del desenlace final; antes de que el tiempo de rescate se agote ya se ha anunciado el estreno de un documental que tendrá lugar esta misma tarde.

El cortometraje se centra en el contexto del Titan: quiénes son sus tripulantes y qué les ha llevado a esta trágica situación. Un canal británico emitirá un documental sobre el tema, esta misma tarde, aportará más información y destapará por qué los tripulantes decidieron embarcarse en una aventura tan peligrosa e incluirá la opinión de expertos sobre el caso.

Todas las incógnitas siguen puestas sobre el final del Titan, en la pieza, además, se desengranará el perfil de los millonarios tripulantes, y analizarán la fascinación que todavía despierta el hundimiento del Titanic, ya hace más de un siglo de su naufragio.

El documental llamado 'Titanic Sub: Lost at Sea', se emitirá en el canal británico Channel 5. No se podrá ver desde España sin el uso de una VPN o alguna herrramienta que permita acceder a la cadena, pero probablemente tendremos oportunidad de verlo pronto. Se emitirá esta tarde a las 19 hora británica y en caso de querer seguirlo, a las 20 hora española. La pieza estará presentada por el periodista Dan Walker que actualmente conduce el informativo de 5 News.

Desde la productora ITN recalcan que se Titanic Sub es "una historia muy humana que trata sobre 5 personas, todas con familias, que están atrapadas en el fondo del océano", y aseguran que "siempre tratamos esas historias con mucha sensibilidad".