Submarino desaparecido Titanic, en directo: confirman la muerte de los cinco tripulantes del Titan por una implosión

La Guardia Costera ha anunciado una rueda de prensa para informar sobre la última hora del rescate del submarino desaparecido. Se llevará a cabo este martes a las 13 horas local (20 horas en España) en la base de la Guardia Costera de Boston. La realizará el Capitán Jamie Frederick, Primer Distrito de la Guardia Costera.

Además, han comunicado que ya han recorrido un total de 10.000 millas cuadradas, casi 26.000 kilómetros cuadrados.

The @uscg will be holding a press briefing for the Canadian research vessel Polar Prince missing submersible at 1pm EST.



View the press briefing below: https://t.co/Z4Ar73rxZY



The full press briefing will be posted to https://t.co/aZWnN3U74D once it concludes.