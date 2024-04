El espectacular Cometa Diablo está llegando: este es el mejor día para verlo

El domingo 21 de abril marca un momento especial para los amantes de la astronomía, ya que es el mejor día para observar el 'Cometa Diablo' desde la Tierra.

Este cuerpo celeste, conocido formalmente como el cometa 12P/Pons-Brooks, estará en su perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita elíptica. Es una oportunidad única para contemplar este cometa a simple vista, incluso desde España.

El Cometa Diablo, descubierto por el astrónomo francés Jean-Louis Pons en 1812, es un espectáculo celestial con su notable tamaño y actividad. No es necesario ningún instrumento especial para verlo, aunque un telescopio o prismáticos pueden proporcionar una vista más detallada. El cometa estará cerca de la constelación de Tauro, en el hemisferio celestial norte.

Para observar el cometa con claridad, es recomendable buscar un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica de la ciudad.

Además, conviene llegar al sitio de observación con tiempo suficiente antes del anochecer para que los ojos se acostumbren a la oscuridad. Consultar la previsión del tiempo también es importante para garantizar una buena visibilidad.

Después de este evento, el cometa volverá a estar cerca de la Tierra el 2 de junio de 2024. Sin embargo, tras ese momento, no será visible hasta el año 2095. Aunque su nombre pueda sugerir lo contrario, el Cometa Diablo no representa ningún peligro para la Tierra, ya que su órbita no se cruza con la nuestra. Es una oportunidad única para presenciar un fenómeno astronómico fascinante y seguro.