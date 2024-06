Encontronazo entre Belén Esteban y Marta Riesco: "Yo lo que no hago es fo**** a tíos casados"

En el día de hoy, Belén Esteban y Marta Riesco se han sometido a un cara a cara en 'Ni que fuéramos Shh'. Pero parece que el programa no ha ido del todo bien. Y es que la colaboradora y la periodista se veían envueltas en una serie de violentas acusaciones que ha hecho que la presentadora, María Patiño, haya tenido que poner paz entre ellas.

En el nuevo Sálvame, Patiño ponía en contexto a los espectadores para que conocieran los antecedentes de la relación entre Belén Esteban y Marta Riesco.

A Belén Esteban lo que le molestó de Marta Riesco es que esta hablase de su familia y la periodista le contestaba: "A mi madre también le duele su hija". "No puedo contigo. Yo sé mucho y hemos vivido mucho y lo sabes. Nos veíamos en los pasillos", respondía la de Paracuellos del Jarama.

Exactamente, Belén Esteban recordaba otro episodio para evidenciar "lo que habían vivido juntas": el encuentro íntimo que Marta Riesco tuvo con Aneth en un sofá de la finca Cantora.

"La primera que te preguntó si eras lesbiana o bisexual fui yo, con todos mis respetos… Puedes comerle el coño a quien te salga de los cojones". "¡Igual que tú los rabos!", reaccionaba Marta Riesco prácticamente al instante. Y era entonces cuando todo explotaba. "¡No, no, no, perdona! ¡Yo solo me como el rabo de mi marido. No de otros, ¿vale? ¡Yo lo que no hago es follarme a tíos casados -en referencia a Antonio David Flores-!".

Al instante, David Valldeperas, el director del nuevo Sálvame, les ha pedido calma y rigor en cuanto al empleo del lenguaje. Por su parte, María Patiño ha intentado pedir "respeto" a gritos, con Belén Esteban levantándose mientras elevaba el tono y señalaba a Marta Riesco con visible indignación. "¡Me vais a respetar las dos! No me da la gana", ha sentenciado con un tono de voz elevadísimo.

Antes de finalizar el enfrentamiento, Marta Riesco ha aludido al "feminismo" para rechazar lo que Belén Esteban estaba pronunciando. "¡Yo no voy de feminista como vas tú ahora con Rocío Carrasco, que la has puesto a parir! ¡Y a Olga Moreno! ¡Te conozco y a mí no me la das! A lo mejor a estos sí, pero a mí no!".