La dieta extrema de Christian Bale con la que perdió 28 kilos a base de café, atún y manzanas

Christian Bale es popular por realizar cambios físicos extremos para sus papeles. No obstante, ningún proyecto le exigió una transformación tan drástica como la que pudo hacer en 'El maquinista'. El actor estadounidense adelgazó 28 kilos en 4 meses para interpretar a Trevor Reznik, un hombre que lleva cerca de un año sin poder dormir, provocándole una paranoia.

Una de las características de este personaje es que tenía que ser extremadamente delgado, por lo que Christian Bale realizó una dieta extrema basada en agua, una taza de café, una manzana y una lata de atún. Por otro lado, también fumaba para reducir el apetito y en alguna ocasión bebía un vaso de whiskey.

Este particular menú reducía su consumo calórico entre las 55 y las 200 calorías, una dieta que el experto en nutrición Daniel O'Shaughnessy considera como extrema: "No es saludable en absoluto. Una dieta extrema como esa causará estragos en tu metabolismo y provocará mucho estrés en el cuerpo".

Además, el propio actor reveló años después de su estreno que hacer 'El maquinista' fue una experiencia inolvidable, y que su delgadez también tuvo un lado positivo: "Hacer eso fue una experiencia increíble. Cuando estás tan delgado que apenas puedes subir un tramo de escaleras... eres, como, este ser de pensamiento puro. Es como si hubieras abandonado tu cuerpo. Ese es el estado más zen en el que he estado en mi vida. Dos horas de sueño, leer un libro durante 10 horas seguidas sin parar ... Increíble. No podías alterarme. Ninguna montaña rusa de emociones. En cuanto empiezas a meter la comida en el estómago, vuelve la montaña rusa...".

No obstante, poco después afirmó que no volvería hacer algo así por un personaje: "Ahora me he vuelto un poco más aburrido, porque soy mayor y siento que si sigo haciendo lo que he hecho en el pasado me voy a morir. Así que prefiero no morir".