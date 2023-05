La DGT avisa: te podrían quitar el carné si padeces esta enfermedad común

Desde la DGT explican las circunstancias que pueden suponer un problema en el caso de padecerla También han aprovechado la ocasión para dejar una serie de consejos

Como algunos ya sabréis e informa la OMS, la diabetes es una enfermedad que cuenta con distintos tipos que pueden afectar al paciente: la tipo 1, la cual provoca la ausencia de síntesis de insulina; y la tipo 2, la cual consiste en la incapacidad del propio cuerpo para utilizar la insulina. Asimismo, también podemos encontrar la diabetes gestacional, una hiperglicemia que se detecta durante el embarazo.

Ahora, en este post os vamos a hablar de una de las últimas advertencias de la DGT, ya que han avisado de que la diabetes puede acarrear varias consecuencias que interfieren con lo que llamamos una conducción segura. De hecho, la hipoglucemia y las hipoglucemias graves son las primeras de ellas y aquellas que tienen efectos más inmediatos. Por otro lado están las alteraciones de visión o neuropáticas derivadas de la diabetes, que pueden acabar afectando a la seguridad durante la conducción.

Ahora bien, desde la DGT han indicado que la diabetes de tipo 1 tiene mayor riesgo de generar un accidente al volante que la de tipo 2, pero insisten en que el principal riesgo está en la dificultad para detectar las situaciones de hipoglucemia, que pueden acabar en un accidente. Adicionalmente, la Fundación Mapfre hace referencia al Reglamento de Conductores para confirmar si es posible o no conducir sufriendo diabetes.

En relación con esto último, la norma mencionada apunta a la diabetes mellitus, o de tipo II, y apunta que "no debe existir diabetes mellitus que curse con inestabilidad metabólica severa que requiera asistencia hospitalaria, ni diabetes mellitus en tratamiento con insulina o con fármacos hipoglucemiantes" para conducir.

Es decir, si sufrimos estas condiciones, lo más probable es que no podamos conducir. Cabe mencionar que la hipoglucemia severa es el factor que más se asocia a accidentes de tráfico y puede llegar a ser el motivo por el que no podamos conducir si sufrimos diabetes.

Según el Reglamento, si en el último año se han sufrido cuadros repetidos de hipoglucemia aguda o alteraciones metabólicas con pérdida de conciencia, no se podrá conducir ni siquiera con adaptaciones o restricciones al uso de vehículos a motor. Asimismo, también apuntan a que si se está bajo tratamiento con insulina o fármacos hipoglucemiantes, será más que necesario contar con el informe médico que acredite que esta enfermedad está controlada y que no supone ningún problema al volante. A no ser que se indique lo contrario, el periodo de vigencia del carnet de conducir B será de cinco años.

Por último, os dejamos con algunos consejos que ha compartido la DGT para que, en el caso de que tengamos diabetes, podamos conducir de forma segura. Veamos en qué consisten estos consejos y criterios:

Realizar controles de glucemia antes de iniciar el viaje.

No conducir si los niveles son demasiado bajos.

Aprender a conocer los síntomas de hipoglucemia y evitar las circunstancias que lo producen.

Llevar en el coche alimentos ricos en hidratos de carbono (galletas, caramelos, zumo de fruta, etc.).

En los viajes, proteger la medicación de los cambios de temperatura.

Extremar la precaución tras cambios de dosis o de tratamiento.