La COPE sigue atizando a Luis Enrique: "muy bien no le deja"

La COPE analiza lo ocurrido tras la derrota de España frente a Marruecos España se vuelve del Mundial de Qatar 2022 con las manos vacías

La derrota de España frente a Marruecos en la tanda de penaltis de su partido en Octavos del Final ha conseguido que el viaje de retorno del Mundial de Qatar 2022 se adelante. Y Sergio Barbosa, subdirector y presentador de Herrera en COPE, ha querido explicar cuáles son sus impresiones acerca de la actitud del equipo en el terreno de juego, y sobre todo, el papel de Luis Enrique en la selección.

"El que quiera echar el rato despellejando a Luis Enrique, pues que lo haga, pero de ahí ya, no vamos a sacar nada porque es tan duro de mollera, que se irá si quiere y seguramente se quedará también si quiere. Lo de decir que no habían entrenado penaltis, para que luego pase lo que ha pasado... Muy bien no le deja. Y la falta de autocrítica tanto del míster, como de los jugadores, con eso de 'hemos jugado a lo que hemos querido', pues ellos sabrán. Pero vamos que esto parece el final lógico para un entrenador excéntrico, que tampoco tenía mucho equipo del que tirar".

Un nuevo ataque de la COPE contra Luis Enrique, y ya van unos cuantos durante los últimos días: si bien la derrota de España no deja en muy buen lugar al seleccionador, es todavía pronto para tomar una decisión definitiva acerca de su futuro como técnico de la selección. Habrá que hacer autocrítica y analizar en qué hemos fallado en el último partido.