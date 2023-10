Esta concursante de 'Reacción en Cadena' abandona a su equipo y se larga con los Mozos: "Mi corazón esta con ellos"

Este error les ha costado todo el trabajo del programa

Raúl, Borjamina y Bruno son la revelación de ‘Reacción en cadena’. Los conocidos como 'Mozos de Arousa' son imbatibles en una de las pruebas más emblemáticas y decisivas como ‘Complicidad ganadora’.

Los tres jóvenes gallegos pulverizan todos los récords de permanencia en el concurso que Ion Aramendi presenta cada tarde en Telecinco en el que la agilidad mental y la capacidad de adivinación es fundamental. Ningún equipo de concursantes desde que se estrenó el programa se ha desenvuelto tan bien como ellos.

Ya son 91 (de 200) los programas en los que han sido protagonistas en el formato presentado por Ion Aramendi en Telecinco. Día tras día consiguen un nuevo récord, dada su alta participación y su número de aciertos.

En el programa de hoy los gallegos se enfrentan a Los cuñis, una pareja y su cuñada que han venido con la intención de destronar a Los Mozos. Ya en la primera ronda los gallegos han salido ganando a Los Cuñis, y en la prueba musical, no solo es que hayan ganado los gallegos es que una de las integrantes del equipo contrario, directamente se ha cambiado.

"Yo he venido aquí por mis cuñis, pero mi corazón está con ellos", ha dicho Laura, y no ha dudado en ponerse tras el mostrador de Los Mozos que la han aceptado encantados, pero claro a ojos del programa eso no era posible y ha seguido concursando con los suyos que necesitan a todos sus integrantes para jugar la prueba favorita donde los Mozos son imbatibles: la complicidad ganadora.

'Los Cuñis' han dejado el listón alto y han conseguido ocho aciertos pero como en cada programa los gallegos dejaban al público con la boca abierta acumulando 12 aciertos en solo un minuto, y a pesar de que sus contrincantes lo han hecho muy bien, no ha sido suficiente para ganar a los gallegos.

La última prueba estaba siendo todo un éxito para los veteranos del programa que han llegado a la última palabra con 23.000 euros de bote pero han fallado en el último momento...y la palabra Mala les ha costado todo el dinero que tenían y no han podido sumar nada al bote.