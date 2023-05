Un Coldplay fascinado porque 'Viva la vida' fue el himno "del mejor equipo del planeta"

El grupo británico compuso 'Viva la vida' en una iglesia de Barcelona "Nos encanta tocarla, sobre todo aquí donde nació y donde tiene un significado tan especial"

Coldplay desplegó este miércoles el maratón de conciertos que han enloquecido a la ciudad condal. Una veintena de canciones en el Estadi Olímpic, que supusieron una comunión de música colectiva. El público, fue parte de un ‘show’ grandioso y a la vez de una mágica intimidad, en un espectáculo de pop multicolor, hippie y cargado de buena vibración.

El show abría con 'Higher power’, una canción sobre nuestros poderes extraordinarios y el astronauta que llevamos dentro. Chris Martin lo defendió conquistando a todo el Estadio Olímpico, desplazándose a través de la larga pasarela, abrazado por miles de pulseras LED (retornables) que ilumanaban el espacio.

Una de las canciones más emblemáticas de Coldplay 'Viva la vida' también se convirtió en el himno del equipo culé: la afición entregada en las gradas. Y de fondo los coros 'Oh oh ooh! Oh oh!' de 'Viva la vida'. ¿Quién no tiene esta imagen en la cabeza de las celebraciones del 'Pep Team'? El hit de Coldplay se convirtió en la banda sonora del triplete con una melodía vertiginosa, entusiasta y conmovedora.

Durante una entrevista radiofónica para 'El Suplement', los bajistas de Coldplay recordaron una de las canciones que les llevó a abrazar la gloria y, que como al equipo blaugrana, les encanta:

"Sí que sabía lo del Barça y recuerdo leerlo en su época y pensar, que guay, porque era el mejor equipo del planeta en ese momento y jugaban un fútbol de otra galaxía y es interesante porque esta canción realmente tomó forma en Barcelona" desvelaba Johnny Buckland, bajista de la banda británica.

"Grabamos algunos trozos en Barcelona, el momento final con los coros lo grabamos en una iglesia de Barcelona, es una canción muy especial que conecta mucho con la gente" añadió.

COLDPLAY (@coldplay): "Ens encanta que 'Viva la vida' sigui tan especial a Barcelona, perquè va néixer aquí"



'Viva la vida' cuenta la historia acerca de un rey que ha perdido su reino, y se basa en la idea de revelarse que tienen los revolucionarios y los guerrilleros, un tema que el Barça de Pep hizo propio cuando se alzó con el triplete y que sigue conquistando los oídos de la ciudad condal.

"Nos encanta tocarla, sobre todo aquí donde nació y donde tiene un significado tan especial" ha afirmado el grupo, que ha arrasado en la capital catalana con un sold out de sus cuatros conciertos y aseguran: lo más gratificante de su gira es "conectar con los fans".