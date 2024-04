Ana Rosa se emociona con esta increíble historia de una abuela: "Eres como yo, una superviviente"

Durante la emisión de 'TardeAR', el programa ha recibido la visita de Rosa, una abuela que no ha podido volver a ver a sus nietos después de la separación de su hijo y su nuera. La mujer lleva más de un año sin poder verlo, pasando una de las épocas más complicadas de su vida.

De hecho, es posible que se pierda la comunión de uno de ellos. Mientras explicaba su historia, la abuela ha conectado con Ana Rosa Quintana, y se ha sincerado con la presentadora, rompiendo a llorar desconsoladamente. "Perdóname, no puedo ni hablar", comentaba la señora.

"Sin ver absolutamente a mis nietos llevo un año y pico desde las navidades del año 2022... No los deja la madre, no nos coge el teléfono. Las veces que hemos conseguido hablar con ella ha sido por medio de ordenador o por medio de otra persona. Enseguida nos cuelga y no nos hace caso", relataba la señora.

La comunicadora ha querido saber si el padre puede ver a sus hijos, y la señora le ha respondido que sí, pero en un centro de visitas y durante poco tiempo: "En un centro de encuentro de dos horas. Me parece que esto no tendría que existir. ¿Por qué los niños tienen que pasar por este calvario?", se preguntaba Rosa.

La presentadora ha querido aclarar a los espectadores que el hombre tiene que ver a sus hijos en un centro debido a las dos denuncias que ha interpuesto la madre, pero que han sido archivadas librando de responsabilidad al padre. Finalmente, Ana Rosa le ha querido dedicar unas bonitas palabras a Rosa, después de enterarse de que ha superado un cáncer como ella: "Las cosas están camino de resolverse, tú eres como yo, una superviviente y las supervivientes ya sabemos que hay que tener paciencia".