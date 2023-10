Álvaro Prieto, última hora en directo: RTVE elimina el vídeo emitido con imágenes del cadáver

14:46

Las hipótesis de la madre de Álvaro

Álvaro Prieto volvía de pasar una noche de fiesta con amigos en una discoteca de Sevilla y tenía que coger el 'Avant' de las 7:35 horas para poder volver a Córdoba, pero lo perdió: "Se le pasó la hora en la discoteca y salió corriendo, no era conocedor de la distancia y perdió el tren", declaró su madre.

La madre del joven ha asegurado que, tras perder el tren, quería comprarse otro billete y no pudo porque no tenía batería en el móvil, así que optó por saltarse el control de seguridad para entrar en el AVE entre Sevilla y Barcelona, con parada en Córdoba: "Estaba impotente, no podía ni llamar, no podía comprar su billete. Le dice a la azafata lo que pasa, pero pasan de él. Entonces, a partir de ahí, tiene que buscarse la manera de irse para Córdoba".