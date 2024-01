El profesor y granjero que 'amenaza' al United de Ten Hag: "Es un momento surrealista"

Le llaman 'la magia de la FA Cup'. Una competición que esconde historias en cada eliminatoria y sueños entre los que tienen la oportunidad de jugarla. Uno de los afortunados, el Newport County de la Cuarta División inglesa, recibe en su estadio a todo un Manchester United en una eliminatoria a vida o muerte. Tres divisiones de diferencia entre ambos equipos que se reducen a cero cuando suene el silbato del colegiado. En noventa minutos pueden tocar el cielo y dar una campanada para la historia. Lo que para algunos es 'sólo fútbol', para los protagonistas de esta historia este partido significa mucho más.

"Es un sueño hecho realidad", confiesa con una sonrisa de oreja a oreja Will Evans, delantero titular del conjunto galés que charla con SPORT antes de recibir a Erik Ten Hag y los suyos. Es incapaz de esconder su ilusión y las ganas de probarse no sólo ante uno de los mejores equipos de Inglaterra, sino frente al que es el equipo de su alma. Qué cosas tiene el fútbol.

EL SUEÑO DE CUALQUIER AFICIONADO

Efectivamente, Will nos revela que "es un momento surrealista siendo yo fan del Manchester United". Curiosidades de la vida, el azar le ha brindado la oportunidad de enfrentarse al equipo del cual ha sido aficionado desde pequeño. "He nacido viendo al Manchester United, he estado en Old Trafford... era el partido soñado y el equipo con el que siempre quise enfrentarme", afirma. Sin embargo, no es el único que estará con el 'corazón dividido': "El entrenador también es aficionado del United, junto a cinco de nosotros" afirma entre risas.

Los de Erik Ten Hag, que no llegan en el mejor momento de forma, se las verán con más de 8.000 aficionados en un Rodney Parade lleno hasta la bandera que apretará lo máximo posible para hacer de su partido una pesadilla. "Ellos están acostumbrados a grandes estadios y vestuarios bonitos, por lo que jugar en casa juega muy a nuestro favor. Rashford, Garnacho, Hojlund... todos tienen un nivel altísimo. Con una pizca de suerte podemos conectarles un par de golpes y frustrar su plan de partido", apunta Will.

El Manchester United se la juega en la FA Cup / EFE

Lo cierto es que en este tipo de eliminatorias, los grandes clubes de la Premier acostumbran a sufrir para sacar sus partidos adelante. La FA Cup siempre nos deja resultados sorprendentes en cada edición. Además, el Brentford ya probó lo que es enfrentarse al Newport County en Gales y casi acaba eliminado de la Carabao Cup. Se fueron hasta la tanda de penaltis para conseguir su pase a la próxima ronda. No será una tarea fácil para los 'Red Devils'.

PROFESIONAL HACE SÓLO 18 MESES

Más allá de la curiosidad que sitúa a Will Evans como un aficionado vestido de corto con ganas de marcarle un gol al equipo de su infancia, es también un futbolista de gran nivel con una historia de vida que merece la pena contar. A sus 26 años, vive el mejor momento de una carrera después de un largo camino con muchos baches y contratiempos. Pese a soñar siempre con dedicarse profesionalmente a este deporte, ejerció también como profesor y granjero.

Will Evans, en un momento de la entrevista con SPORT / SPORT

Estudió entrenamiento deportivo en la universidad, y antes de llegar a la Football League pasó todos sus años en clubes de la liga de Gales (Cardiff Metropolitan University y Bala Town), llegando a disputar algún encuentro de Europa League pero con pocas aspiraciones de dar el salto a la élite del fútbol inglés. "Es divertido, porque hace sólo 18 meses que soy futbolista profesional. Si me dijeras en ese momento que jugaría contra el Manchester United me hubiera reído", explica.

"Soy profesor cualificado de Educación Física, y además crecí en una granja. Cuando llegó el COVID, volví a trabajar ahí" Will Evans — Jugador del Newport County

Es un ejemplo de superación. El fútbol acabó brindándole la oportunidad que merecía, pero el camino fue duro y pedregoso hasta llegar a este día. Manchester United. Para él será como cerrar el círculo, pues se enfrentará al equipo de su infancia y afrontará el reto más emocionante de su carrera profesional hasta el momento. Quién sabe qué le pueden deparar los próximos 18 meses si los primeros le han salido así de bien.

¿LOGRARÁ EL GOL SOÑADO?

Hablando de lo puramente futbolístico, lo de marcar goles se le da de maravilla al bueno de Will. Esta temporada, su segunda como futbolista profesional (insisto), acumula 18 dianas en 36 partidos disputados. Es el máximo realizador de su equipo y el tercero en el ránking de 'killers' de su liga. Y eso que su equipo ocupa la 16ª posición en League Two. Él la está rompiendo y ahora quiere dar el 'golpe' definitivo.

Preguntado sobre si ha pensado una celebración por si le llega el momento del gol, Will lo tiene claro: "Marqué en la última ronda de la FA Cup e hice la celebración de Cole Palmer... Si marco otra vez puede que vaya con esa de nuevo, aunque estaría bien quitarse la camisera y hacerlo a lo grande, pero intentaré tomármelo con calma (risas)". ¿Por qué no creer en perforar la red y poner nervioso a Ten Hag en la banda?

Will Evans, delantero del Newport County / @NewportCounty

Hay mucha expectación en Inglaterra con el partido, porque será retransmitido para todo el país en 'prime time'. Will, pase lo que pase al término de los noventa minutos, promete emociones fuertes: "Voy a salir a jugar mi mejor partido, aunque delante mío estén Varane, Martínez, Maguire... sea quien sea tengo que hacer imponer mi juego. Los noventa minutos del domingo pueden ser la diferencia para cambiarte la vida. Nunca imaginé que estaría en esta situación y ahora tengo que disfrutar de la experiencia", confiesa. El milagro está por llegar.