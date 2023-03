La Real se encomienda a la épica de la remontada ante la Roma de Mourinho

El conjunto 'txuri urdin' tendrá que remontar el 2-0 de la ida para acceder a los cuartos de final La recuperación de David Silva es la mejor noticia para Imanol, que cuenta con varias estrellas lejos de su mejor nivel

La Real Sociedad necesita creer en la épica de la remontada para superar el 2-0 que le endosó la Roma en partido de ida en la capital italiana y alcanzar los cuartos de final de la Liga Europa. Enfrente un rival que, pese a su ventaja, viene de cosechar una derrota en el campeonato nacional contra el Sassuolo en la que encajó cuatro goles.

El cuadro vasco es consciente de que necesita una noche mágica, en la que todo salga bien, de las que hacen historia. Y para eso necesita hacer un partido perfecto y meter goles, un bien bastante escaso en 2023. Los donostiarras cayeron sin jugar un mal partido en el Olímpico romano (2-0), de forma que al menos tendrán que marcar dos tantos para ir a la prórroga siempre y cuando el equipo que entrena José Mourinho no haga daño en la portería de Álex Remiro.

La Real no está bien en el momento más determinante de la temporada, solo ha sumado una victoria en nueve partidos de tres competiciones diferentes y tras quedar fuera de la Copa y sufrir para mantener la cuarta plaza de LaLiga, tratará al menos de buscar los cuartos de final europeos que revaloricen sus opciones en el tramo final de la temporada.

El gran problema para el equipo de Imanol Alguacil, que sigue lamentando el tanto en el minuto 86 de Marash Kumbulla en la ida, es que en el banquillo rival está un Mourinho que basa en la fortaleza defensiva sus principales éxitos.

Buscarán los donostiarras el primer triunfo ante un rival entrenado por el preparador portugués, que cuenta seis victorias en siete partidos contra los txuri urdines. Para ello Alguacil dispone de David Silva como faro porque jugadores como Martín Zubimendi, Brais Méndez o Mikel Oyarzabal no atraviesan ahora su mejor momento de forma.

El once inicial se espera muy similar al que puso la Real en Roma. Mikel Merino debería de jugarlo todo porque la tarjeta roja que vio en el último encuentro liguero le obliga a descansar el domingo y puede tener también opciones Carlos Fernández como referencia ofensiva, tras marcar en Mallorca y verse obligado a parar como Merino por la quinta amarilla que vio en Son Moix. No obstante, Alexander Sorloth, que descansó el viernes, es siempre la primera opción para Alguacil.

La Roma, con la confianza minada

La Roma, por su parte, llega al decisivo encuentro con la confianza minada tras la derrota en Serie A como local, condición en la que acumulaba cinco partidos de liga y dos en Liga Europa seguidos sin recibir (desde la vuelta a la competición tras el Mundial).

Avisó el técnico setubalense, Jose Mourinho, que esta semana era una trampa en el calendario 'giallorosso' con dos partidos tan importantes como el de San Sebastián y el derbi de la capital de Italia del próximo domingo contra el Lazio. Pero dejó claro que no iba a ir a Donosti pensando en el domingo, por lo que la Roma saldrá con todo su arsenal para defender crédito obtenido en el Olímpico.

Lejos del calor de su gente, la 'Loba' acumula tres partidos seguidos sin ganar. Es el debe de un equipo que, por otra parte, se encuentra cómodo ante rivales como la Real Sociedad, que busca el protagonismo con el balón.

Intentará el conjunto romano sellar el pase a cuartos apoyado en su solidez defensiva, ya con la línea de tres centrales habituales disponible y con el doble pivote habitual formado por Matic y Cristante para reforzar el carril central. En ataque podrá contar con la calidad el argentino Paulo Dybala para dar oxígeno y poner en aprietos la defensa txuri urdin.

La única duda del once 'giallorosso' reside en los carrileros, especialmente en el izquierdo, en el que Spinazzola y El Shaarawy pugnan por la titularidad, aunque parte con más posibilidades en el once el primero de ellos, dejando como baza más ofensiva al segundo en caso de que el Roma necesite anotar. Un plan que desveló fue el que tenía pensado seguir ante el Salzburgo en la ronda previa, pero que no tuvo que poner en marcha al remontar pronto la eliminatoria y que dejó a El Shaarawy sin minutos.

Podrá contar Mourinho con el italiano Lorenzo Pellegrini, capitán, después de recibir una golpe en la cara, precisamente en el choque de ida de la eliminatoria, por el que recibió treinta puntos de sutura y que le obligará a jugar con una máscara especial.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Rico; Zubimendi, Merino, Brais, Silva; Kubo y Sorloth.

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibáñez; Karsdop, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Árbitro: Istvan Kovacs (Rumanía).

Estadio: Reale Arena (Jueves 21:00)