Exum-Yabusele, el reencuentro del morbo en el WiZink Center

El ex jugador del Partizan, ahora en las filas de Dallas Mavericks regresa al WiZInk Center después de la trifulca de la pasada temporada en la Euroliga Volverá a verse las caras con Guerschon Yabusele, que le agredió en los instantes finales del segundo partido y que le valió la sanción para el resto de los play-offs

El gran protagonista este martes en el WiZink Center será Luka Doncic, que regresa a la que fue su casa en su etapa como madridista, y lo hará como estrella de los Dallas Mavericks.

Aunque parte del protagonismo, y también del morbo, será ver de nuevo en acción sobre la pista al ahora jugador de Dallas, Dante Exum frente al ala-pívot del Madrid, Guerschon Yabusele, con el que tuvo un desagradable incidente en los play-off de la Euroliga.

En una serie claramente dominada por el Partizan y que iba a llevarse el segundo partido de cuartos, Sergio Llull provocó una trifulca en los instantes finales, que acabó en batalla campal y con heridos colaterales.

Y es que Exum, en esos minutos de refriega, con puñetazos a diestro y siniestro, acabó en manos de Yabusele que le agarró por el cuello y en una llave propia de lucha libre lo llevó al suelo, y acabó lesionado en un pie.

Acción vergonzosa de Yabusele

Una acción vergonzosa del jugador del Madrid –tuvo que ser apartado de la pista por su pareja-y que acabó sancionado con cinco encuentros, aunque a la postre, esa trifulca acabó beneficiando al Madrid que se llevó los tres partidos siguientes y se metió en la Final Four para acabar ganando el título.

El ex del Barça recordó luego que nunca recibió una disculpa de Yabusele. Se disculpó a través de las redes sociales. "Es gracioso cómo han controlado la narrativa y la historia. Salieron en la prensa con todas las disculpas. Yo no he recibido ni una disculpa directa de Yabusele. Eso demuestra cómo son", aseguró Exum.

Veremos si quedan cuentas pendientes entre ambos jugadores o toda la atención acaba siendo para Doncic que debe ser el autentico protagonista de la velada en el WiZink Center.