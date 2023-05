Chus Mateo afronta el partido de su carrera

El técnico del Madrid se juega el cuello ante el Partizan en el quinto partido después de salvar dos 'match ball' en Belgrado "Ya no hay pasado ni futuro, sólo el quinto ante el Partizán", dijo el entrenador, consciente de lo que se juega

El técnico del Real Madrid, Chus Mateo, sabe que se juega su carrera como entrenador blanco en el partido que disputará el Madrid este miércoles en el Wizink Center, ante el Partizan, que decidirá qué equipo viaja a Kaunas para disputar la Final Four.

Después de perder los dos primeros partidos en casa, con trifulca incluía que benefició a su equipo con las sanciones de la Euroliga, logró salvar la eliminación en los dos partidos en Belgrado, donde Tavares se convirtió en un 'gigante' salvador.

Ahora le llega la hora de la verdad, una victoria o una derrota marcará igualmente su futuro al frente del conjunto madridista. "Ahora ya no hay pasado y no hay futuro. Nos centramos en lo que hay. Ha habido partidos que podían haber caído de un lado o de otro, pero ya no valen los precedentes ni se sabe lo que va a pasar", comentó el técnico en la previa del partido.

Combatir la ansiedad

Su receta para su equipo está clara. "Hemos de jugar con cabeza, para combatir la ansiedad, que la vamos a tener los dos equipos, y también con corazón, para suplir las carencias". Cree que su equipo llega al duelo definitivo "con una buena mentalidad, dura, de pelear contra la adversidad y no dejarnos doblegar ni tirar la toalla".

Todas expectativas de victoria en el quinto partido pasan por Tavares, al que considera clave para soñar con otra Final Four a pesar de las molestias que arrastra en una rodilla. "Lo que ha podido jugar lo ha hecho muy bien. Nos ayuda a encontrar soluciones y a ellos les condiciona en defensa y ataque", comentó el técnico, que no podrá contar con Yabusele ni Deck, lesionado.

"Me encantaría que siguiera en esa línea", dijo Mateo, que cree que su coloso "recibe en ocasiones muchas faltas que él tiene que aguantar. Tratan de sacarle de sus casillas, pero debe estar tranquilo. Si lo controla, será mejor jugador", finalizó.