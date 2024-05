Alaska desvela en 'El Hormiguero' la enfermedad que le afectó a la voz durante años

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

El jueves acudió al plató del formato Alaska, y con esta visita, se convirtió en invitada 'Infinity' tras aparecer en 'El Hormiguero' en 20 ocasiones. También forman parte de este club cuatro famosos más: Mario Casas, Miguel Ángel Revilla, Santiago Segura y Arturo Valls.

La artista ha participado en 'Garfield' dándole voz al personaje Jinx. Según explicó Alaska, esta es "una gata que ha tenido sus problemas y lo basa todo en la venganza, mala decisión por su parte".

La cantante comentó que los gatos le vuelven loca, pero que es alérgica. "Me empezó la alergia teniendo siete animales en casa. Un día me acosté, me senté por la mañana en la cama y me desperté alérgica".

Alaska aseguró que es alérgica a la "especie de caspilla que sueltan" tanto los perros como los gatos. "Tuve una rinitis brutal durante años que me afectó a la voz y no me lo puedo permitir".