"La vida de Bellingham no es la normal"

Inglaterra parte en esta Eurocopa como una de las grandes favoritas para llevarse el título. Con Harry Kane, con Phil Foden... y con Jude Bellingham, claro. El todocampista del Real Madrid viene de hacer un temporadón con el equipo blanco y será una de las referencias de los 'Three Lions' en la cita europea. Sobre él ha hablado su seleccionador, Gareth Southgate, en una entrevista en el 'BILD', previa al primer duelo de la Euro.

"He tenido varias conversaciones con él. Reconoce que su mundo ha cambiado, y aunque él es un joven que puede manejarlo todo muy bien, su vida no es la normal para un chico de 20 años. Yo jugué con Beckham, por ejemplo, y su mundo era completamente distinto al mío", declaró Southgate. El nombre de Jude no fue el único tema sobre la mesa.

El seleccionador inglés también habló de las posibilidades de su combinado en esta Eurocopa, una oportunidad única: "He estado aquí durante casi ocho años y nos hemos acercado, así que sé que no puedes seguir parándote frente al público y diciendo 'por favor, espera un poco más', porque en algún momento la gente perderá fe en tu mensaje. Si queremos ser un gran equipo y yo quiero ser un entrenador de primer nivel, entonces hay que estar a la altura en los grandes momentos".

"Cada vez que no ganamos, es un drama"

Kane, sin duda, será una de las grandes estrellas de su equipo. Sobre el ariete del Bayern, Southgate indicó que "para él, la experiencia y el cambio de jugar en un gran club donde hay que ganar todas las semanas es bueno. Nuestros jugadores tienen que sentir eso, porque este es nuestro mundo. Cada vez que empatamos o incluso cuando ganamos y no jugamos bien, es un drama. Cuanto más entiendan esto nuestros jugadores, mejor será".

Por último, sobre la capacidad ofensiva de Inglaterra, el seleccionador precisó que "sí, tenemos una gran profundidad en el equipo, especialmente ofensivamente. El equipo ha evolucionado desde el último Mundial y ha adquirido más experiencia".