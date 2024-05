A Pochettino se le abre la puerta en Inglaterra

Se anunció ayer que Mauricio Pochettino y el Chelsea separaban sus caminos. Y pese a que la temporada ha terminado mejor de lo esperado, era un movimiento bastante esperado de cara al próximo curso.

De esta manera, el argentino se suma a la interminable lista de entrenadores que quedan en el 'paro' y que están en busca de su próximo destino. Y el Chelsea es un club más que se queda con una butaca libre en su banquillo.

Han salido a la luz varios sustitutos de garantías para ocupar la plaza que queda libre en el conjunto londinese. Sebastian Hoeness, Enzo Maresca... incluso Míchel. Y, lógicamente, a Pochettino ya lo sitúan en varios equipos, como en el At-Ittihad saudí.

Mauricio Pochettino, desquiciado en la final de la Carabao Cup / LAP

NO TENDRÍA QUE 'MOVERSE'

Sin embargo, habría un destino concreto que sería bastante factible para un entrenador que ha vivido un año de lo más duro en Stamford Bridge. Y es que según adelanta 'The Sun', Mauricio Pochettino podría ser el relevo de Gareth Southgate en Inglaterra. Eso sí, solo si el actual seleccionador renunciase al cargo.

Tanto el Bayern de Múnich como el Manchester United lo tendrían como objetivo. Y en caso de poner rumbo a Alemania, se reencontraría con dos de los pupilos a los que entrenó en el Tottenham: Harry Kane y Eric Dier.

Y aunque el técnico todavía debe pensarse bien qué decisión tomará - opina, además, que él no fue el problema, sino el Chelsea - no descarta la posibilidad de aceptar el cargo de seleccionador de los 'Three Lions'.

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra / EFE

TODO DEPENDE DEL PAPEL DE INGLATERRA

Southgate tiene contrato vigente hasta final de año, pero no ha querido discutir sobre su futuro hasta que no termine el torneo europeo. Y desde la Federación inglesa quieren que el seleccionador se quede y permanezca al frente del proyecto para disputar el Mundial de 2026.

Y él estaría dispuesto a seguir si tanto sus jugadores como el propio país están a favor de su continuidad. Eso sí, la presión es enorme y se espera que su selección haga un gran papel en la Eurocopa, puesto que es una de las grandes favoritas a llevarse el trofeo.